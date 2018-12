El abrupto final del tripartito de Sada

El "gobierno de progreso" de Sada se desmorona en la recta final del mandato. El PSOE rompió ayer la cuerda, ya tensa, del tripartito. El grupo municipal convocó una rueda de prensa con carácter urgente para anunciar su salida del Ejecutivo entre duras críticas al partido que ostenta la Alcaldía, Sadamaioría. Su salida a solo cinco meses de las elecciones municipales estuvo precedida de más de un desencuentro público entre las dos formaciones y de varios desmarques plenarios de las ediles socialistas, Raquel Bolaño y María Pardo.

Las dos concejalas comparecieron ayer con semblante serio ante los medios para anunciar una salida que atribuyen a la "total falta de diálogo y consenso por parte del alcalde", Benito Portela, al que acusan de incumplir el pacto de gobierno al imponer su criterio sin más argumentos que el "porque yo lo digo" y adoptar "actitudes absolutistas". La "gota que colmó el vaso", relatan, fue la exclusión por segundo año de su proyecto para dotar a Sada de la "primera playa urbana accesible de Galicia".

Esta actuación, que contaba con el apoyo del BNG, no fue incluida en la propuesta de Alcaldía a pesar de que el PSOE advirtió en nota de prensa el 9 de prensa de que era una "obra irrenunciable". Las socialistas sostienen que la única explicación que recibieron de sus socios de Sadamaioría fue "un ya sabéis que no estamos de acuerdo".

"La respuesta es de una cerrazón total y absoluta", lamentó ayer la socialista Raquel Bolaño, que acusó además a Sadamaioría de negarles el apoyo técnico necesario para redactar la memoria valorada de otras dos obras que reclamaban y que también fueron excluidas: la reforma del colegio O Mosteirón y la creación de una bebeteca y biblioteca juvenil". "Solo incluyeron los arreglos en el edificio de la OMIX, la obra más pequeña", criticó María Pardo, que destacó que esta actuación era obligada dadas las malas condiciones del inmueble: "Llovía sobre las mesas de los trabajadores", destacó.

Las dos concejalas manifestaron sus sospechas de que la negativa de Sadamaioría a incluir sus propuestas responde a "mero electoralismo". "En esta última ocasión no había ningún proyecto de calado, la obra no gusta porque la proponemos nosotras", sostuvieron en la rueda de prensa.

El PSOE acusa a Sadamaioría de "bloqueo", "falta de transparencia" por no reunir a los grupos del gobierno para consensuar las obras y le afea que dialogue en cambio "con una de las fuerzas de la oposición", en alusión al PDSP, la única formación que apoyó en comisión informativa la propuesta de obras a financiar con cargo al POS. "Nosotras sí que vamos a ser honradas y no vamos a permanecer en un gobierno ni por el cargo, ni por la silla o el salario si no se nos deja trabajar", recalcó Raquel Bolaño, que contrapuso la situación actual con el diálogo fluido de las fuerzas que componían el bipartito que gobernó Sada de 2011 a 2015 (PSOE y BNG). "Esta situación es una tristeza y nada tiene que ver con la izquierda que Sada se merece", concluye el comunicado que leyeron las socialistas, que ya han presentado su renuncia por registro.

El alcalde de Sada, Benito Portela, atribuye la salida de sus ya exsocias a motivos electoralistas y lamenta que tuviese que enterarse de su decisión por la prensa. El regidor y líder de Sadamaioría niega la existencia de discrepancias graves que justifiquen la ruptura y sostiene que la exclusión de la obra de la playa se debió a la falta de consenso. "Un proyecto como el propuesto no se puede tratar como una actuación singular sobre la playa, sino que debe tener encaje en un proyecto más amplio de reurbanización integral del borde litoral de Sada, desde el edificio El Náutico hasta O Curruncho", sostuvo.

En un comunicado, Benito Portela tacha de "irresponsable" el abandono "unilateral" del PSOE de Sada. "Su paso a la oposición junto al PP y el PDSP las sitúan en frente al gobierno de progreso. Es una irresponsabilidad tanto en clave local como gallega o estatal y manifiestamente contradictoria con lo que debería ser la práctica de un partido de izquierda ante el escenario de derechización del panorama política". "El alcalde de Sada continuará trabajando con el resto de concejales y concejalas del gobierno para defender los intereses de una Sada solidaria de progreso", afirma Portela.

El BNG emitió también ayer un comunicado para lamentar la decisión del PSOE de abandonar el Gobierno local. "Es un hecho gravísimo que no solo afecta a la gobernabilidad presente sino también a posibles acuerdos de futuro", advierte la formación. La responsable local del Bloque, Laura Rodríguez, ha reclamado ya al alcalde vía correo electrónico la celebración de una comisión de seguimiento del pacto de gobierno el próximo lunes y ha convocado a la militancia a una reunión hoy para "fijar su posición".

Los nacionalistas se ofrecen a "mediar para restablecer los lazos de cooperación y recomponer los acuerdos que históricamente mantuvieron los diferentes partidos progresistas en Sada", pero cargan con dureza al tiempo contra Sadamaioría. "Los gobiernos de coalición no son una novedad en Sada, lo que sí es una novedad es la nula capacidad del alcalde de Sadamaioría para acordar y cohesionar el gobierno tripartito. Esta disfunción debe ser reconducida de inmediato, no solo por el presente del gobierno, sino también por el futuro entendimiento entre las diferentes fuerzas políticas que siempre representaron una alternativa a la derecha en Sada", advierte el BNG en un comunicado.

La debilidad del "gobierno

de progreso" de Sada y la falta de sintonía entre las dos únicas fuerzas que lo componen tras la salida del PSOE quedó ayer patente en un pleno que se celebró ayer con duros reproches del BNG a sus socios.