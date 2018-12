Calvelo: "A lo mejor la intención del Ministerio es la de cubrir el expediente administrativo y no hacer la obra"

El alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, hizo público ayer el estudio técnico que el Concello ha presentado ante la Audiencia Nacional para reclamar la anulación de la decisión del Ministerio de Fomento de construir la prolongación del acceso al puerto de Langosteira. El regidor señaló que la "lógica y el sentido común contradicen" el estudio en el que se basó el departamento estatal y que no entiende el motivo de que no se escogiese la alternativa de eliminar el peaje de Pastoriza. La única explicación que encuentra Calvelo es que "a lo mejor la intención del Ministerio es la de cubrir el expediente administrativo" de la prolongación del acceso a Langosteira "y no hacer la obra". El regidor asegura que el estudio realizado por Fomento para los diferentes trazados "se cae por todas partes".

El alcalde también reclama al Gobierno central que "de una vez por todas el Ministerio se siente a dialogar con el Concello de Arteixo, que es por donde pasa la infraestructura". Calvelo considera que el hecho de que no haya habido esta negociación hasta ahora es un "fracaso político" de todas las partes implicadas. El alcalde además afirmó que el departamento estatal puede tener "problemas" porque su estudio es "incorrecto".