"Le dije que le tocó el primer premio, dijo qué bien y se marchó corriendo al banco"

La terminación en 7 sigue dando fortuna. Tras el reparto de millones del Gordo de Navidad, el pasado jueves un vecino de la urbanización A Barcala de Cambre compró un décimo de la lotería nacional por 3 euros y recibirá 30.000 de premio por ser el agraciado en el sorteo. También terminado en siete, el 74.057. El billete se vendió en el Mesón Luisela, un despacho mixto, bar con cocina tradicional y administración de lotería en la calle río Valiña.

"Sí, sé a quién le ha tocado el premio, pero no lo voy a decir, para nada, hay que respetarlo. Sí puedo decir que es un cliente habitual, asiduo, y que lo merece. Vino aquí a que le comprobase el número, no sabía nada, y al pasarlo por la máquina ya me salió la cifra. Dijo qué bien, y se marchó corriendo al banco, porque ya le dije que estos premios altos no se pagan en la administración", explicó Manuela Pérez Eiroa, responsable del local.

La propietaria felicitó al agraciado y éste también se lo agradeció. "Yo estoy encantada, me gusta mucho dar premios, y la verdad es que estoy emocionada", agregó Manuela. Ya por la mañana acudieron responsables de Loterías del Estado a su mesón para colocar el cartel que indica que el primer premio de la lotería nacional del pasado jueves día 27 tocó allí.

Manuela Pérez, que aseguró que cuenta con muchos clientes que van exclusivamente a su bar para probar suerte en los juegos de azar, afirmó además que no es la primera vez que reparte suerte y dinero.

"Di otro primer premio de la lotería nacional del jueves, otro de 30.000 euros, y hace tiempo en una Primitiva, uno de 108.000 euros", destacó la propietaria del establecimiento.

Este billete premiado, además de en el mesón Luisela de Cambre se ha vendido en otros puntos del país como Montcada i Reixac (Barcelona), Cádiz, Medina de Pomar (Burgos), Linares (Jaén), Alcorcón (Madrid), Icod de los Vinos (Santa Cruz de Tenerife) y Manises (Valencia).