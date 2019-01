El juez investiga a una concejal del PP, una exedil del PSOE y un técnico por el autocross

El juzgado de Instrucción número 8 ha enviado una notificación al Concello de Arteixo para citar en calidad de investigados (antes imputados) a la exconcejal de Deportes, Doris Todoroff (PSOE); a la actual edil del ramo, Puri Zas (PP); y a un técnico del área. La citación se produce después de que la Fiscalía de Ordenación del Territorio viese indicios de delito y llevase al juzgado el caso del autocross, tras denunciar irregularidades el exconcejal socialista de Urbanismo entre 2007 y 2011, José Luis Rama.

En la notificación, el juzgado, además de citar como investigados a las dos concejalas y al técnico, reclama que se detalle quiénes integraban la Junta de Gobierno en la época en que gobernaba la edil socialista y en la actualidad. El Ayuntamiento confirmó ayer que se había recibido la notificación y aseguró que la cuestión de fondo radica en si resultaba necesaria o no una licencia de autoridad para el autocross, que no la tiene y, según el Concello, no la necesita. Fuentes próximas al caso, sin embargo, apuntan a la concesión de ayudas para la realización de actividades en el circuito como el motivo de las dudas sobre si se produjeron ilegalidades.

El juzgado abrió una investigación el pasado mes de junio sobre el circuito de autocross por un posible delito contra la ordenación del territorio. La Fiscalía Provincial de A Coruña, que realizó una investigación en 2017, denunció el caso ante el juzgado.

El juzgado solicitó al Gobierno local en junio que le remitiera los acuerdos aprobados en nueve Juntas de Gobierno Local comprendidas entre los años 2008 y 2016, en las que aparecen los convenios de colaboración con entidades deportivas, entre las que figura la organizadora de las carreras que se disputan en el circuito, la Peña Autocross Arteixo, que en ese mes acordó la suspensión de "toda actividad deportiva" en el recinto de Morás. Exigió también las certificaciones emitidas por la secretaria municipal "sobre la composición de las Juntas de Gobierno", según el escrito del tribunal. Además, reclamó al Ejecutivo local las resoluciones firmadas por el alcalde "relacionadas con el circuito de autocross" entre 2015 y 2017, propuestas de gasto para grabar entrenamientos y carreras de los campeonatos gallego y nacional, realizar vídeos promocionales o cuñas radiofónicas.