Los mariscadores de la ría carecen de aseos y tienen que encender hogueras para calentarse

Antonio Carballés y José Andrés han cogido ramas secas de un chopo y han encendido una cachela. Son las nueve de la mañana, el termómetro marca un grado pero la sensación térmica está muy por debajo. Los mariscadores de la ría de O Burgo van llegando a los pies del puente de A Pasaxe y se acercan a la fogata a calentar las manos mientras esperan a que abra su local para vestir la ropa de faena, en un bajo en el edificio frente a la urbanización Hábitat de Oleiros que quedó vacío. Solo ladrillo y hormigón. Este bajo es lo único que tienen para cambiarse cada día y gracias a la generosidad de un empresario que se lo cedió. Pero no tienen ni agua ni luz ni baño. Pero al menos tienen un techo que es más de lo que les ha dado ninguna administración. "Ésta es la cofradía de A Coruña", exclama solemnemente una mariscadora mientras extiende los brazos mostrando el desolado interior.

"Llevamos toda la vida reclamando un local en condiciones a la Xunta, incluso se lo pedimos a Oleiros y a Culleredo, pero nada. Estuvimos muchos años debajo del puente de A Pasaxe, luego en un chabolo en As Xubias y ahora menos mal que nos prestan este bajo, pero claro, estaba totalmente vacío y tuvimos que ir haciendo nosotros. Pusimos un generador y unas bombillas, con unas planchas hicimos un compartimento con una mesa para hacer nosotros los tiques para pesar, y la documentación oficial. Detrás pusimos unas planchas para que las mujeres pudiesen tener una intimidad al cambiarse de ropa", explica Manuel Baldomir, presidente de la Agrupación de Mariscadores A Pie de A Coruña.

"Estamos en una situación tercermundista y llevamos años sin que nadie nos haga caso", reitera Baldomir. Cuando recuerda que en los años ochenta eran más de 2.000 los que faenaban en la ría y ahora son 51 a pie y 29 a flote, se interrumpe. "¡Mira!", exclama señalando el suelo del local donde se cambian: cruza un ratón a tal velocidad que no da tiempo a apuntar con la cámara fotográfica. "Buf, hay muchísimos, nos comen los guantes de trabajo", apunta una mariscadora.

Tablones, hierros, tableros, trozos de alfombra y clavos en la pared que sujetan viejas perchas y bolsas de plástico. Una mariscadora se trajo un viejo espejo. En una esquina, botellas de agua para poder lavarse que se traen ellas mismas. "Hacemos nuestras necesidades ahí detrás, junto al puente, porque no tenemos baño. Y aquí tienes, éste es el cubo de los apuros, porque a veces hace falta. Luego se vacía y ya está", explica una mariscadora mostrando el pequeño recipiente de plástico blanco donde a veces no queda más remedio que orinar. Éste es el vestuario de las mujeres. "No es tanto pedir. Un baño por lo menos, ya no pedimos calefacción ni nada", reclama Marina Fernández, mariscadora desde hace treinta años.

"Desde siempre hacemos cachelas en invierno para calentarnos. Hay que coger un poco de humo para que la helada no te entre bajo la piel", dice con ironía José Andrés, de Vilaboa, que es mariscador en la ría de O Burgo desde los catorce años.

"¿Te acuerdas de la bióloga, hace unos cinco años? No encontraba trabajo de lo suyo y sacó el carné para mariscar. Vino tres o cuatro veces, y en verano, pero no lo soportó. Y era una chavalina, 25 años o así", le recuerda Antonio Carballés a José. Ambos comentan que en aquella época vinieron "tres o cuatro nuevos", gente que no encontraba otro empleo, "pero todos dimitieron". El traje de superhéroe de los mariscadores es el neopreno.

"No tenemos ni agua ni luz, ni un sitio para lavar los pies o asearte porque vienes lleno de arena. Ni duchas, ni servicio. Ya no pido duchas, un grifo llegaría", dice Carballés.