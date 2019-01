Un hombre con una furgoneta que ronda a niños en el parque alarma a Oza-Cesuras

Un hombre mayor, alto, moreno, con una cicatriz junto a un ojo y que se mueve en una furgoneta blanca junto a otras tres personas. Así es como han descrito los niños del municipio de Oza-Cesuras a la persona que al menos en dos ocasiones se ha acercado a ellos cuando estaban en el parque que está situado frente a la Casa Consistorial. El hecho de que al aparecer adultos en el parque huyese las dos veces ha generado una enorme alarma entre los padres, que alertaron a la Guardia Civil. No obstante, aún no se ha presentado denuncia porque este hombre no ha cometido ningún delito. No obstante los progenitores ya han corrido la voz para que todos estén vigilantes ante el temor de un intento de secuestro.

Una de las madres, que solo quiere dar su inicial, P., señaló que el primer hecho ocurrió el pasado día 4. "Yo vi a la furgoneta aparcada cuando fui a buscar a mi hijo y luego vi al hombre, de edad avanzada, que se dirigía hacia ellos. Mi hijo me llamó al verme y en ese momento el hombre se marchó a la furgoneta y se fue. Luego, este lunes, el mismo hombre se bajó de la furgoneta junto a otros tres y se acercó a los niños y éstos fueron a donde estaban los adultos. Yo y también otra madre avisamos a la Guardia Civil y vinieron dos patrullas de Curtis que tomaron declaración a los niños, cómo era el hombre y la furgoneta. Ellos lo vieron mejor, incluso dieron el detalle de la puerta que estaba abollada y que los cristales de atrás estaban tintados", afirma esta madre que pide al Instituto Armado que lo investigue.

"Prefiero prevenir que lamentar. Todas las madres estamos muy preocupadas y ya no dejamos a los hijos solos en el parque. Queremos dar la alarma y que se investigue. La propia Guardia Civil nos dijo que avisásemos a los demás padres y lo hicimos, y también hablamos con el colegio", agregó esta mujer, que señaló que ahora hay presencia de agentes.

Desde el Concello afirmaron no querer "alarmar más de lo necesario", pero pidieron la colaboración de los vecinos si ven algo sospechoso. Fuentes municipales mostraron su confianza "absoluta" en el trabajo de la Guardia Civil.