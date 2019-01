El autor confeso de la muerte del marinero de Betanzos: "Sí, fui yo, estoy muy arrepentido"

El autor confeso de la muerte de un marinero dominicano en Betanzos el 30 de diciembre ha declarado esta mañana ante el titular del Juzgado número 3 de Betanzos. Su abogado, Manuel Ferreiro, ha informado a este diario de que el hombre se entregó ayer voluntariamente en el cuartel de la Guardia Civil y que, allí, hizo entrega del arma empleada en el crimen. En su declaración esta mañana, alegó que había habido una pelea entre la víctima y él y que su intención no había sido matarle.

El relato completo de su versión de los hechos la revelará cuando se haya acabado la investigación ya que todavía faltan pruebas por finalizar, como, por ejemplo, la autopsia.

"Dijo: 'Sí, fui yo, estoy muy arrepentido, me he presentado voluntariamente, he entregado el arma y ya haré una declaración completa cuando esté la investigación", relató Ferreiro a este diario.

El autor confeso de los hechos ha ingresado en la prisión de Teixeiro.