Hosteleros alertan de inseguridad de noche en Santa Cristina tras otro robo

La Guardia Civil busca a los autores del robo de una cafetería en Santa Cristina, ocurrido en la madrugada del lunes al martes. Los autores se llevaron la caja registradora y el cajetín de la máquina tragaperras de la cafetería Iñás e Mera, en la rúa Linneo, tras acceder rompiendo uno de los cristales de la fachada. Una vecina oyó un fuerte ruido de madrugada y al asomarse a la ventana vio a dos jóvenes correr hacia un coche pequeño y gris en el que huyeron, y avisó a la Policía Local. El propietario apuntó que era la quinta vez, desde diciembre, que accedían por la fuerza al local, que tiene una gran cristalera, por la que entraron en todas las ocasiones, rompiéndola. Ayer por la tarde ya había repuesto el cristal.

El caso de este establecimiento no es único en Santa Cristina. La cafetería Hortensia también registró dos robos en similares circunstancias el pasado verano. "Fueron dos chicos, de madrugada, rompiendo el cristal y llevándose la tragaperras igual", señaló la propietaria, que presentó denuncia ante la Guardia Civil en las dos ocasiones. Descarta instalar medidas como una verja debido a que cuesta "una millonada". Tanto desde este local como desde Casa Pilar coinciden en señalar que en verano Santa Cristina es muy agradable y con mucha clientela pero en invierno "no hay nadie, está todo desangelado".

"El ambiente por la noche es distinto en Santa Cristina. No hay nadie en la calle. Yo hay noches que no me siento a gusto cuando cierro", señaló otra hostelera. "Quizá debería haber más patrulla policial de noche", apuntaron desde otra cafetería.