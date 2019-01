La decepción cunde entre los alcaldes de la comarca por la escasa inversión estatal

c. pardellas

Cruce de A Rocha cuya remodelación se contrató a finales del año pasado, la única obra que sale adelante. c. pardellas

Los representantes gallegos en el Parlamento de Madrid parece que cada día tienen menos influencia. El Proyecto de Presupuestos Generales del Estado presentado el pasado lunes reducen partidas, se olvidan de proyectos y repiten inversiones de otros años no ejecutadas. Mientras algunas comunidades reciben inversiones millonarias, la esquinar del noroeste de la península recibe unos fondos que en general todos los alcaldes del área metropolitana consideran decepcionantes.

EAbegondo. Desde el Concello no opinaron sobre el documento, al no contar ya con inversiones estatales en este municipio.

EArteixo. El Gobierno local habló ayer de "maltrato" después de ver que el proyecto de enlace de Meicende, que tenía una partida asignada de tres millones, ahora pasa a solo 100.000 euros, con los que no se puede hacer nada. "Sobre el enlace de Meicende, la intención es retrasarlo o no hacerlo. Para mí esto es reírse de los vecinos de Arteixo. Estamos acostumbrados al maltrato a Arteixo", declaró Carlos Calvelo. El Concello contaba con una partida para licitar este año la circunvalación que quitaría el tráfico pesado del centro urbano de Meicende.

EBergondo. El equipo de Gobierno recuerda al Estado que tiene pendientes varias obras en las playas. Sobre la promesa de la rotonda de Cortiñán comprende que aún no se consigne porque aún no salió a exposición pública pero confía en que se haga próximamente. Respecto a la rotonda de Guísamo solo se prevén 100.000 euros, que no son suficientes "ni siquiera para comenzar con las expropiaciones", por lo que estará "alerta" para ver a qué se dedica este dinero.

EBetanzos. El Concello brigantino no emitió ayer opinión sobre el proyecto de presupuesto del Gobierno de Madrid del PSOE.

ECambre. El Ejecutivo municipal, satisfecho porque antes de finalizar el año el Gobierno central licitó la demandada rotonda de A Rocha, confía también en que se ejecute "esta primavera". El Concello no obstante ha echado de menos "una partida para un estudio de movilidad ferroviario que aproveche la red de atraviesa el municipio", y que sería "una solución al transporte en el área metropolitana". El regidor, Óscar Patiño, también se refirió al dragado de la ría. Pidió que se licite de una vez. "No queremos que se hable de la ría cada cuatro años cuando hay elecciones".

ECarral. Echa en falta "una partida para el Vial 18" y duda de que haya "dinero suficiente para el mantenimiento de la N-550".

ECulleredo. El Gobierno local considera la regeneración de la ría, "el proyecto más urgente" tanto para Culleredo como para la comarca y que una partida de ocho millones era "la adecuada para iniciar los trabajos". El regidor, José Ramón Rioboo, se mostró "muy satisfecho" por el principio de acuerdo alcanzado ayer entre Estado y Xunta para desbloquear la financiación de la regeneración de la ría. Respecto al Vial 18, el anteproyecto acaba de publicarse y está en exposición pública. El Ejecutivo ve "primordial" definir primero las características de esta vía, según las "necesidades de movilidad y de minimizar el impacto en el territorio", y después ya se consignarán las partidas que correspondan.

EOleiros. "El proyecto de Presupuestos del Estado es desolador para la comarca, una vergüenza", por las cantidades "irrisorias" que se destinan a infraestructuras viarias del área, con las que es "imposible" abordar ninguna de las obras urgentes, según el alcalde de Oleiros. Ángel García Seoane recordó que en 2018 había una partida de 4 millones para ejecutar la rotonda del cruce de Sol y Mar y ni se contrató ni ejecutó. Para este 2019 ya no se mencionan los doce millones del coste total de la obra e incluyen solo medio millón. Seoane criticó que se incluya un millón de euros para las pasarelas de la N-VI cuando se iniciaron a finales del año pasado, aunque ahora mismo casi no hay actividad en la zona. Al primer edil también le ha parecido vergonzoso el nulo apoyo a la ría y ayer lanzó un órdago, ofrecerse a poner un millón de euros, que dejó al resto de regidores, ministra y conselleiros de la reunión en A Coruña "con el culo al aire".

ESada. El Gobierno local de nuevo ha echado en falta la inexistencia de fondos para la regeneración de la playa urbana para eliminar los fangos de la orilla, una obra prioritaria para el municipio que se anuló hasta dos veces. "Es una demanda histórica para Sada y desde el Gobierno local vamos a demandar una partida específica en el trámite parlamentario del presupuesto", declaró el regidor, Benito Portela. Ve estos presupuestos "excluyentes" con el área metropolitana.