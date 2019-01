Unos 300 vecinos marchan y cortan el tráfico para exigir a la Xunta las aceras en A Xira

Entre 300 y 400 vecinos se concentraron ayer, según los cálculos del Concello, para exigir la construcción de aceras en A Xira prometidas por la Xunta. Encabezados por la asociación de vecinos de Sigrás y miembros de la Corporación municipal, los concentrados marcharon y cortaron el tráfico en varios puntos para demandar la obra, pendiente desde 2014 y cuyo proyecto se expondrá al público en las "próximas semanas", según la Xunta.

" Xunta, cumpre as túas promesas", rezaba una pancarta con la que los vecinos urgían al Gobierno gallego a ejecutar mejoras en seguridad. Los manifestantes partieron del puente de Os Caneiros, próximo al Mesón Vasco; y cortaron el tráfico en un carril de la carretera AC-214, la que más tiempo obstaculizaron; y después cortaron la Nacional-550 -carretera de Santiago-, con lo que ocasionaron retenciones desde A Xira hasta el aeropuerto.

La Xunta explicó esta semana que la demora en la construcción de las aceras de A Xira responde a un cambio en el proyecto solicitado por el Concello para hacerlo "más ambicioso". En concreto, la Consellería de Infraestruturas aceptó la demanda del Ayuntamiento de que la obra incluyese, además de la creación de las aceras, la ampliación de la calzada y la instalación de red de aguas pluviales.

El departamento autonómico añadió ayer, además, que todavía quedan pendientes de expropiar dos de los terrenos necesarios para poder llevar a cabo el proyecto, por lo que aseguró que no era cierta la afirmación del Gobierno local de que había puesto a disposición de la Xunta los terrenos en 2015. El Ejecutivo cambrés replicó que no es su obligación gestionar la cesión de terrenos. Defendió que el Gobierno local hizo la gestión por intentar agilizar los trabajos y que, después de ir puerta por puerta, con un secretario que diese fe bajo acta de los acuerdos, consiguió que "más del 90%" de los propietarios afectados cediesen sus terrenos para la obra sin coste alguno, que debería asumir la Xunta, titular de la vía. Critica que la Xunta le reproche que no pusiese a disposición todos los terrenos cuando colaboró para conseguir más del 90% incluso a pesar de no ser su competencia.

Infraestruturas elude concretar plazos para las expropiaciones. En cuanto al proyecto, asegura que en "próximas semanas" estará terminado y se expondrá al público.