Cambre pedirá al juzgado la suspensión cautelar de un tramo de la ártabra a la AP-9

El Concello de Cambre solicitará al juzgado la medida cautelar de la suspensión parcial de la ejecución del trazado de la vía ártabra entre el polígono de Espíritu Santo y la carretera AC-221. El Gobierno local asegura no entender que la Xunta "comience una obra como la vía ártabra sin saber si la podrá terminar", en referencia a que el Ministerio de Fomento ha autorizado la construcción de la primera fase, pero no del tramo completo hasta la autopista AP-9.

El Ayuntamiento cambrés apunta que la propia Consellería de Infraestruturas detalla en el anuncio publicado este viernes en el Diario Oficial de Galicia (DOG) que "la actuación se desarrollará en dos fases: una primera entre el enlace de la N-VI y la carretera autonómica AC-221, y una segunda entre la carretera AC-221 y la autopista AP-9, que requerirá para su ejecución la autorización del Ministerio de Fomento referida a su conexión con la AP-9". El Concello advierte de que, si Fomento no da luz verde la conexión, la Xunta "habrá gastado millones de euros en un trazado que terminará en una carretera convencional".

El Concello pedirá esta medida cautelar dentro del recurso contencioso que prevé presentar la próxima semana ante la sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. El Ayuntamiento alegará que el proyecto de la Xunta para el enlace, con entronque en A Gándara -y no en Cuatro Caminos, como quería el Concello y se aprobó en pleno en 2006-, no recoge una "tramitación ambiental real del nuevo trazado" y que "no existe un verdadero estudio de alternativas dirigido a evitar las afecciones innecesarias sobre el área húmeda especialmente protegida de As Gándaras, al no haber existido una adecuada evaluación del impacto ambiental de dicho proyecto, aún cuando se haya pretendido aparentar lo contrario". El Concello añade "tal situación se agrava todavía más, si cabe, al introducir modificaciones sustanciales en el proyecto de trazado, de manera que el trazado que ahora se propone opta por una alternativa que fue rechazada en tal estudio de alternativas por su elevado impacto ambiental'".

El Ayuntamiento asegura, además, que el recorrido elegido por la Xunta "no beneficiará a los vecinos de Cambre, puesto que ningún vecino de Cambre irá hasta A Gándara, prácticamente en Oleiros, para coger este vial, perder tiempo y pagar los peajes que dicha resolución anuncia que van a existir". El proyecto, publicado este viernes en el DOG, prevé islas para cabinas de peaje en la conexión de la ártabra con la AP-9. La Consellería asegura que negocia todavía si se cobrará peaje o no.

"El trazado tan solo beneficia a los vecinos de Oleiros que salgan por la ártabra y deseen entrar en A Coruña por la autopista", critica el Ayuntamiento cambrés. El Concello cambrés llevará a los juzgados su lucha por que la ártabra dé servicio a los vecinos del municipio, demanda que la Corporación cambresa mantuvo desde que se esbozara el proyecto, ya entre polémica, hace más de diez años.