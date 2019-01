Localizado en buen estado el Cambrés desaparecido

El vecino de Cambre de 38 años de edad que faltaba de su domicilio desde el pasado jueves, día 17, Isaac da Aira Seara, ha sido localizado en buen estado. El Concello, que colaboró en la búsqueda, y la organización SOS desaparecidos, que difundió la denuncia de su desaparición, han confirmado esta tarde que el hombre ya contactado con su familia.

La asociación informó de la desaparición después de tener conocimiento a través de los familiares del hombre de que no habría regresado a casa el jueves. Su mujer, Mónica Calván, explicó que Isaac da Aira salió del domicilio ese día en torno a las 11.30 horas para entregar documentación en el Ayuntamiento, que le había solicitado la asistenta social. Sin embargo, le recomendó a ella que se quedase en casa y no lo acompañase porque había estado enferma con gripe. Debido a que no le respondía al teléfono, comenzó a preguntar en la zona, hasta que el conductor del autobús de línea le indicó que lo había trasladado hasta los jardines de Méndez Núñez de A Coruña.

El desaparecido, que tomaba medicación para ansiedad y depresión debido a que "hacía mucho tiempo que no encontraba trabajo y eso le generaba preocupación", ha sido finalmente localizado y en buen estado.