El secretario municipal de Cerceda confirma que el cese del alcalde es obligado por ley

El secretario municipal de Cerceda ha emitido ya el informe solicitado por la oposición (PP y BNG) que confirma que el alcalde, José García Liñares, debe cesar de sus cargos por la condena a año y medio de cárcel y 16 de inhabilitación por prevaricación y fraude a la Administración. Como ya avanzó este diario, la ley electoral recoge que la condición de alcalde o concejal es incompatible con una condena, "aunque no sea firme", por delitos contra la Administración. En su informe, el habilitado nacional confirma esa incompatibilidad y concluye que "no resulta necesario que el condenado renuncie, sino que bastaría con que el pleno de la Corporación tomara conocimiento de ello y solicitara a la Junta Electoral Central la expedición de la credencial del candidato siguiente de la lista".

El funcionario encargado de velar por la legalidad en la gestión municipal apunta además que cualquier acto administrativo o decreto dictado por el alcalde desde su condena incurriría en "vicios de nulidad radical".

A pesar de que el alcalde era conocedor de esta ley y que el PSOE provincial le advirtió de la incompatibilidad de su condena con el cargo de diputado, y por tanto de concejal, José García Liñares dejó claro que no dimitiría y solo accedió a renunciar a su acto de diputado. El regidor, que gobierna Cerceda desde hace 24 años, se aferró al cargo y argumentó que la ley era interpretable.

Los grupos municipales de PP y BNG ha solicitado hoy la convocatoria de un pleno extraordinario para tomar conocimiento de la sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 de A Coruña que condena al alcalde y, por tanto, formalizar su renuncia. La oposición reclama en el escrito presentado por registro a solicitar a la Junta Electoral la expedición de la credencial del edil que tome el relevo de Liñares.

Salvo sorpresa mayúscula, el Concello convocará en breve la sesión que dará cuenta de la salida de este histórico socialista, que renunció a sus siglas con la apertura del juicio oral y que, ahora, deberá renunciar también a la Alcaldía. García Liñares defiende su inocencia y acusa al juez José Antonio Vázquez Taín de emitir una sentencia llega de "errores". Solo una sentencia absolutoria antes de mayo le permitiría concurrir de nuevo a las elecciones.