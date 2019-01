Un oleirense, premio a la mejor tesis doctoral sobre construcción de España

El título de la tesis ocupa cuatro líneas de términos técnicos pero su autor lo explica de forma más sencilla: una fórmula matemática, números y algoritmos con los que se reduce el peso de las estructuras de acero, denominadas jackets, de los aerogeneradores que se instalan en el mar. "Se reduce el peso pero se mantiene la resistencia de la estructura, con lo que se optimiza la instalación de estos parques eólicos marinos", explicó Iván Couceiro Aguiar, un vecino de Oleiros de 29 años que con este trabajo ha logrado el Premio de la Asociación Nacional de Constructores Independientes de España a la mejor tesis doctoral del Estado en 2018, por su trabajo Structural optimization of steel jackets for offshore wind turbines considering dynamic response and fatigue constraints.

Couceiro, profesor contratado en la Universidade da Coruña y que imparte Cálculo en el departamento de Matemáticas, recibió su reconocimiento de manos del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que le entregó el diploma en un acto celebrado el pasado martes en el Museo Thyssen de Madrid. El galardón también conlleva un premio en metálico de 3.000 euros.

"No es por decir, realmente me presenté, pero ganar fue algo totalmente inesperado, sinceramente pensé que habría muchas tesis mejores que la mía. Cuando me llamó la secretaria de la asociación pensé que era para decirme que no había sido premiado".

Esta asociación profesional de constructoras españolas no cotizadas galardona anualmente desde hace veinte años a las mejores tesis doctorales de ingenieros de Caminos, Canales y Puertos recibidas con calificación de cum laude en las universidades españolas, que es el caso de este joven profesor oleirense.

"Hay un tribunal de expertos que evalúan tanto la calidad científica como la capacidad de transferencia de la tesis al ejercicio profesional", destacó Iván Couceiro.

Aplicación práctica

Su tesis afecta a un sector en auge, los parques eólicos marinos, y tiene una aplicación directa y práctica, inmediata, algo que se valora en estos premios.

"Es un software, con una fórmula, que puede aplicar cualquier empresa", detalló este joven que además de preparar la tesis y dar clases en la Universidad es remero en el club de Perillo desde que tenía once años. "Da tiempo a todo aunque hay que tener mucha dedicación", matizó.

Iván Couceiro finalizó su tesis doctoral en mayo del año pasado y es profesor universitario desde 2015. Forma parte del Grupo de Investigación de Métodos Numéricos en Ingeniería.

Este oleirense, que recibió la felicitación de compañeros y alumnos, por ahora solo prevé consolidarse en la docencia.