El bus de los estudiantes

La nueva línea circular de autobús entre Meicende y Arteixo está en funcionamiento desde hace diez días. En este tiempo, algunos de los vecinos ya han probado este servicio, que tiene una frecuencia de paso de una hora y que en los primeros días es totalmente gratuito. El colectivo que más lo ha utilizado por el momento es el de los estudiantes .

La línea realiza una parada especial en la zona escolar en la expedición de las 14.00 horas, que es la más concurrida. La conductora que realiza este viaje, Rosario Martínez, relata que en la parada de la zona escolar recoge entre 50 y 60 viajeros. Esta trabajadora de Arriva, que es la empresa encargada de prestar el servicio, explica que el motivo es que los "chavales del instituto no tienen transporte" de la Xunta, con lo cual este autobús ha tenido muy buena acogida. La conductora explica que los escolares se bajan en casi todas las paradas hasta llegar al final de Meicende.

El vehículo que utiliza Arriva para esta línea ya no es el autobús de color negro de los primeros días, que era de prueba. Ahora usa, de forma definitiva, uno verde. La línea parte de la rotonda de Meicende y pasa por Pastoriza y Oseiro hasta llegar a la capital municipal. Allí regresa por la travesía de Arteixo para después circular por Vilarrodís, A Maceira, Pastoriza y llegar a Meicende.

Otra de las encargadas de conducir este bus es Carmen Rodríguez, que señala que, a excepción de la expedición de las 14.00 horas, la mayor parte de los viajeros se concentra entre las 10.00 y las 11.00 horas. Pueden subirse entre diez y doce personas. Rodríguez explica que el servicio funciona desde hace poco tiempo y que "hay gente que todavía no lo sabe".

Algunos residentes ya se han animado a probar cómo funciona esta línea, que el Gobierno local decidió poner en marcha con Arriva. Una de estas personas fue Avelina Taboada, una vecina de la urbanización de Sol y Mar, en Oseiro, que no tiene coche. Decidió probar este servicio esta semana para conocer el recorrido y los tiempos tras enterarse de su existencia. Su experiencia fue positiva. "Me viene muy bien. Es más que nada para ir al centro médico", asegura. Su ambulatorio está ubicado en Vilarrodís, con lo que antes de la puesta en marcha de este nuevo bus no disponía de ninguna línea directa para ir desde Sol y Mar.

Una de las conductoras del autobús, Carmen Rodríguez, asegura que "la gente que sube" por primera vez "repite". "Comentan que es muy cómodo para los carritos", destaca la empleada.

Otros usuarios también suben equivocados a este autobús, cuando en realidad querían coger el servicio interurbano hacia a A Coruña. Fue el caso de un hombre que esta semana se montó en Pastoriza y se bajó en Meicende para coger la línea 6 de A Coruña. Esta equivocación le sirvió para conocer el funcionamiento de la línea circular.

La primera expedición de este servicio empieza en la rotonda de Meicende (límite con A Coruña) a las 8.00 horas. Las siguientes arrancan en las horas en punta. Así hasta las 18.00 horas. Este es el último viaje.

Los primeros días el billete es totalmente gratuito "como forma de promocionar esta nueva línea circular entre los vecinos", según aseguró el Gobierno local. Después el precio del viaje será de 0,86 euros con la tarjeta de transporte metropolitano público de Galicia de la Xunta y de 1,55 euros en efectivo. Los menores de 18 años no tendrán que pagar nada una vez termine el periodo inicial, ya que el Gobierno gallego subvenciona estos viajes.