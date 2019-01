La comarca tiene 16 núcleos sin habitantes, dos más que en 2017, y la mitad en Arteixo

Junto con el dato actualizado del padrón por municipios, el Instituto Nacional de Estadística (INE) acaba de publicar el nomenclátor, el número de vecinos que tiene cada concello en núcleos y lugares, las entidades de población más pequeñas. Los datos reflejan que en la comarca de A Coruña existen en total 16 núcleos que ya no tienen ningún vecino, solo el nombre del lugar pervive, y a veces alguna vivienda vacía. Si se compara con el año anterior, 2017, se comprueba que en 2018 se han perdido dos entidades más: Ludiña en Carral, que tenía un vecino, al igual que el lugar de Monticaño en Arteixo.

El INE realiza estos datos a partir de las actualizaciones que le mandan los concellos y no siempre son exactas. Según fuentes municipales de Arteixo, el lugar de Monticaño es todo parque desde hace muchos años y antes fue un cuartel militar, "nunca vivió allí nadie salvo el guarda" que hubo hace tiempo y que tenía una caseta junto al restaurante en concesión que ya cerró. Arteixo apunta por tanto que ese habitante que el INE incluía en Monticaño podía referirse al guarda, pero hace muchos años que ya no vive allí, a pesar de que en la estadística no ha desaparecido hasta 2018.

Arteixo es el municipio que según esta estadística tiene más núcleos sin vecinos, ocho en total: además de Monticaño, Campo, Sixto, Atín, Campiño, Teixoeira, Moucho y Nostián. Este último, Nostián, tiene su mayor extensión dentro del municipio de A Coruña, donde sí tiene habitantes, 71 en total según el INE.

En este concello figuran varias entidades que parece que están a punto de quedar vacías también, como Sisalde y Aián, con un vecino cada una, o Regueira y Vilanova con dos residentes.

En Carral figuran dos lugares sin habitantes desde hace año, Chamoso y Lago, a los que en 2018 se sumó Ludiña.

En Bergondo solo hay un núcleo con cero residentes, en O Bosque, al igual que en Oleiros con Babilonia y Culleredo con A Marisqueira, núcleos que como tales no tienen vecinos hace años.

En Abegondo existe un único caso, Gobia, y en Betanzos figura Tabacos con ningún empadronado, aunque en el lugar existen hasta cinco viviendas (y hace poco había cuatro vecinos). En un lugar tan urbano como la ciudad de A Coruña no hay ningún núcleo sin vecinos, aunque el de A Gramela puede ser el primero en próximos años: solo tiene dos vecinos.