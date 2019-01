El Gobierno local propone al pleno instar a que todos los concejales vivan en Cambre

Los tres grupos del Gobierno municipal de Cambre -Unión por Cambre (UxC), PSOE y BNG- reclaman que los concejales de todos los grupos sean vecinos del municipio, empadronados. Las formaciones, que cuentan con mayoría absoluta al sumar doce concejales de los 21 que integran la Corporación, llevan una moción conjunta al pleno ordinario de hoy en la que proponen que el órgano municipal insta públicamente a los grupos políticos presentes en el concello a que todos los concejales de la Corporación local "sean vecinos de Cambre".

La propuesta recoge fragmentos de textos legales que dictan que "los inscritos en el padrón municipal son los vecinos del municipio". Y apunta: "Como se puede apreciar, resultando legal que una persona vecina de un concello sea concejala en otro, incurre en ilegalidad aquella persona que, siendo concejal o no, no está inscrita en el padrón del municipio en el que reside habitualmente, como no puede ser de otra forma". La moción plantea preguntas como si "resulta positivo para Cambre que una persona que reside fuera del concello decida sobre el reglamento orgánico, las ordenanzas, los presupuestos, los gastos, las cuentas o la forma de gestión de los servicios". Defienden que la medida aportaría "transparencia" y mejoraría la "calidad de la vida democrática".