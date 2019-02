Carral no convocó las ayudas a estudiantes anunciadas y presupuestadas desde 2016

El Concello de Carral nunca convirtió en realidad su anuncio de conceder ayudas para los estudios. Las becas no se llegaron a convocar, pese a estar incluidas en los presupuestos desde 2016. La concejal de Educación, Florinda Duarte, culpó ayer al secretario municipal de no haber elaborado a tiempo las bases estos años y aseguró que el funcionario había prometido tener las de este año en febrero.

Duarte achacó al secretario la inexistencia de la convocatoria de ayudas en respuesta a una pregunta del PSOE en el pleno ordinario de ayer. El portavoz socialista, Pablo Couto, aseguró haber recibido quejas de vecinos que aseguraban que las ayudas prometidas no existían, como corroboró el Ejecutivo.

El secretario no se pronunció en este caso, pero sí lo había hecho antes, en el debate sobre el expediente extrajudicial de crédito de 196.319 euros para pagar facturas pendientes de suministro eléctrico, los servicios de ayuda en el hogar o limpieza viaria y una serie de contratos menores, por el que la Intervención municipal urgió al Gobierno local a aplicar "una política seria de contención del gasto".

Asemblea Cidadá de Carral-Son exigió que se contraten los servicios pendientes y votó en contra y el PSOE, que se abstuvo para no perjudicar a las empresas con pagos pendientes o a los vecinos que reciben los servicios, recordó que "Intervención pide desde hace diez años que se contraten esos servicios". El portavoz socialista, Pablo Couto, exigió que se saquen a contratación servicios como ayuda en el hogar, limpieza viaria o la conserjería del gimnasio municipal.

El alcalde, el popular José Luis Fernández Mouriño, aseguró que había dado orden al secretario de que sacase esos servicios a contratación. "No puedo obligar al personal del Concello a hacer el trabajo si no lo da hecho. Soy el máximo responsable según la ley, pero no soy capaz de sacarlo solo", argumentó. Añadió que había pensado en externalizar la elaboración de los pliegos, pero explicó que el personal municipal tendría que informarlos, por lo que sospecha que no se ahorraría mucho tiempo. Añadió que ya había pedido licitar los servicios al anterior secretario.

El secretario tomó entonces la palabra y explicó que no le compete a él elaborar los pliegos técnicos. "No se puede pedir al secretario que sea especialista en todo. El secretario no puede hacer el proyecto técnico", aseguró y apuntó a que cada área debe redactar las bases de los contratos de su ámbito. "La primera propuesta técnica de Servicios Sociales para ayuda en el hogar llegó a principios de noviembre. Pasé un modelo de pliego técnico al servicio de Medio Ambiente para el contrato de limpieza viaria y me dicen que están con ello. Y el jefe de Deportes lleva años diciendo que está a punto. Yo no soy el jefe de Personal", afirmó. El PSOE exigió al alcalde que mejore la gestión del Concello.

El expediente se aprobó con los votos a favor del Gobierno local. En la sesión se aprobaron también de modo definitivo los presupuestos para 2019. Las cuentas ascienden a 5,44 millones, un 4% más que las de 2018, de 5,22 millones.