Benito Portela confirma que se presentará a las primarias de Sadamaioría

El alcalde de Sada, Benito Portela, confirmó hoy que se presentará a las primarias de Sadamaioría. "Voy a presentarme a las primarias de Sadamaioría. Non sé decirlo de modo más directo", informa a través de las redes sociales. En un mensaje dirigido a la ciudadanía, el regidor destaca la ilusión con la que encara este proceso: "Ya me conocéis. La ilusión es la misma o, si eso fuese posible, mayor que la de hace cuatro años. Las ganas de renovar, las ganas de remover aquello que parecía inamovible son idénticas", afirma.

Benito Portela destaca también el nuevo bagaje con el que encara este nuevo proceso tras casi cuatro años en la Alcaldía. "Ademais todos aprendemos mucho de esta experiencia llena de razón y corazón. Ahora tengo mejores herramientas para continuar este viaje e conozco mejor las dificultades, pero también yo como vosotros, descubrí a bordo de este barco que había un mar de posibilidades. Por eso me presento: porque sabemos lo que falta aún, porque tenemos fuerzas y ganas para seguir trabajando por una Sada más humana, más abierta, más plural y democrática, más hermosa y solidaria".