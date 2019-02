Dos jóvenes salen ilesos tras salirse de la vía y caer su coche sobre el tejado de un garaje

Dos jóvenes salieron ayer ilesos tras sufrir un aparatoso accidente de madrugada que acabó con el coche en el que viajaban encima del garaje de una vivienda en el lugar de Castro, en Betanzos. El siniestro se registró alrededor de las 01.30 horas en la carretera de Betanzos a Sada, en el kilómetro uno aproximadamente, según explican desde Protección Civil, cuyos efectivos acudieron al lugar del accidente junto a agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil de Tráfico.

El accidente se saldó sin heridos pero provocó importantes daños materiales en el garaje de la vivienda, cuyo tejado queda a la altura de la rasante de la carretera la carretera AC-161.

El propietario de la vivienda todavía no se había recuperado a la tarde del susto. "El ruido nos despertó, pero al principio pensamos que era un trueno", relata este vecino, que cuenta que salió al jardín alertado por los ladridos de su perro y que vio un coche volcado en el interior de l garaje y dos chicos en el jardín de su casa. "Salieron por la puerta del garaje", cuenta sin salir aún de su asombro.

Este vecino no se explica cómo pudo acabar el coche en el garaje de su vivienda. "Esta casa tiene cincuenta años y jamás había pasado algo así", afirma. Todavía no dispone de una estimación de los daños, pero todo apunta a que serán cuantiosos. El garaje sobre el que aterrizó el coche estaba acondicionado como sala de juegos con mesa de billar incluida y disponía además de un espacio para la lavadora. "He pedido un informe a un arquitecto para saber si hay que tirar con todo o se puede salvar algo", explica el dueño de la casa con resignación.

Según relata el propietario, los jóvenes tenían alrededor de veinte años e hicieron varios "comentarios incoherentes". La Guardia Civil ha abierto una investigación para aclarar los hechos.