Oleiros, cuando se mezcla concello y partido

¿Alguien ve cosas en común entre estos carteles de obra y el logotipo del partido Alternativa dos Veciños? Es casi inevitable que los partidos que llevan décadas en el poder terminen por no distinguir entre el Gobierno y la formación política. En Oleiros Alternativa lleva cuarenta años, todo un éxito sin precedentes para un partido independiente, sin un gran aparato detrás, y que apunta a una mayoría aún más amplia para las próximas elecciones, además de entrar en otros ayuntamientos de la comarca. Pero muchos vecinos creen que también se deben guardar las formas. Uno en Perillo fue el primero en advertirlo cuando señaló a la periodista el cartel que había instalado el Ayuntamiento en la parcela donde el Concello iba a empezar las obras de urbanización en Corredoira das Viñas.

El cartel en principio no tendría nada de malo, muchos ayuntamientos los instalan para presumir de que financian íntegramente una actuación. Ponen el nombre de la obra, su presupuesto, quien la ejecuta y el nombre del Concello. Hasta ahí, lo normal. Sin embargo, estos carteles que han empezado a proliferar por el término municipal de Oleiros van más allá. Figuran todos estos datos pero sobre un fondo que tiene dos colores muy concretos: el amarillo y el verde, que casualmente son los de toda la vida de Alternativa dos Veciños, una margarita verde con el centro amarillo.

En estos carteles de obras que ejecuta el Ayuntamiento figura además un lema: As obras dos veciños. No pone Alternativa, pero sí la palabra veciños, rodeada de verde y amarillo. No es difícil de entender.

Estos carteles pueden verse en la rotonda recién ejecutada en el cruce de la entrada de Santa Cruz, delante de la valla que se pintó también con los colores de Alternativa, con una margarita y el lema del partido (somos singulares, somos distintos); en la avenida Rosalía de Castro; junto a la rotonda de Lucín donde se iniciarán los trabajos de renovación de aceras y mejora de servicios; o en Bastiagueiriño, donde pronto empezarán las tareas para continuar con la ejecución del parque costero.

La estética también falla en otras cuestiones. En la web oficial de Alternativa dos Veciños y en paneles informativos aparece como teléfono de contacto del partido político el del propio Ayuntamiento, junto a una extensión, que atiende una persona en un despacho.

El otro contacto que figura, como domicilio a efectos de notificación, es la casa particular del alcalde en As Galeras. Los lazos familiares entre el personal municipal y el de Alternativa también contribuyen a esta indiferenciación entre partido y Ejecutivo.

Los partidos PP y PSOE han forzado la celebración de un pleno extraordinario para el próximo día 25 para debatir sobre el supuesto uso "partidista" de los medios de comunicación públicos y reclamar más pluralidad. La oposición ahora mismo tiene presencia en la publicación del periódico municipal Vivir Oleiros, donde tienen un espacio proporcional a su representación en la Corporación. Los partidos sin embargo también quieren tener un espacio en la radio municipal, como tiene el alcalde los jueves, unos veinte minutos.

El Concello recientemente editó un libro sus parques y jardines que la oposición también considera publicitario. En 2014 el Ayuntamiento editó 12.500 ejemplares, por un coste sin IVA de 22.500 euros, de un libro, Oleiros, a forza dun pobo, escrito por el propio regidor donde figuraba su versión sobre la historia del municipio desde la democracia hasta la actualidad, con el relato del nacimiento de Alternativa dos Veciños y destacando los logros de estos diez mandatos.

El volumen también sirvió para ajustar cuentas con algunos políticos y empresarios que no salían precisamente bien parados, sobre todo el primer alcalde de Alternativa, José Luis Martínez. La estética es importante mantenerla, y más cuando no se pierde nada.