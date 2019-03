"Monumental" visión de Wenceslao

"Es un número monumental. Queríamos que fuesen ejemplares casi de coleccionista", asegura el presidente de la Fundación Wenceslao Fernández Flórez, José Luis Castro de Paz, sobre el segundo número de la revista Volvoreta. Está dedicado a trabajos elaborados sobre la novela El malvado Carabel e incluye material inédito como sendos guiones de Fernando Fernán Gómez -distinto al de la cinta que finalmente rodó- y de Edgar Neville -con notas del director-, la cinta del primero y los siete únicos minutos que se conservan de la película del segundo, además de una novela gráfica que Mingote publicó por entregas en La Codorniz en 1953.

"Wenceslao era muy minucioso y fue pegando en una libreta los recortes de La Codorniz con la novela gráfica de Mingote, de manera cuidadosa y elegante, así que decidimos utilizar esos recortes en lugar de ir a la revista", explica Castro de Paz. El segundo número de Volvoreta recoge así material sobre "una de las obras más críticas de Wenceslao, que coincide con la instauración de la República, en 1931, aunque había comenzado a publicarse antes por capítulos, pero en 1931 se convierte en una novela", explica. Castro de Paz asegura que la obra "tuvo un gran éxito: "Se llevó al teatro y se hicieron películas y tiene muchas ediciones populares; un carabel se le llamaba a un desgraciado al que puteaban en el trabajo o en su vida personal".

"Es un número de casi 700 páginas muy completo. Es material historiográficamente relevante", asegura el presidente. Castro de Paz celebra haber conseguido que el segundo número de Volvoreta haya podido seguir "dignamente" al primero, dedicado al centenario de la novela homónima, pero avanza que la revista no podrá mantener este nivel. "No va a ser este el futuro de la revista porque económicamente no podemos mantenerlo. De hecho, las subvenciones han ido disminuyendo en progresión casi inversa. El año que viene, probablemente la revista será una edición casi exclusivamente digital".