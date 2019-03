El Consorcio aprueba el convenio para definir con A Coruña el contrato de Nostián

Alcaldes del Consorcio As Mariñas en el pleno extraordinario.

Alcaldes del Consorcio As Mariñas en el pleno extraordinario. carlos pardellas

Los ocho integrantes del Consorcio As Mariñas aprobaron ayer por unanimidad, en un pleno extraordinario, el convenio de colaboración con el Concello de A Coruña para la gestión conjunta del servicio de tratamiento y eliminación de residuos en la planta de Nostián. El ente comarcal participará en la redacción del contrato para sacar a concurso la gestión de la planta, trámite que realizará el Ayuntamiento coruñés. El acuerdo, que debe aprobar también la Corporación local de A Coruña, prevé la posibilidad de quedar sin efecto en caso de que las dos partes no lleguen a un acuerdo y aclara de forma explícita que los conflictos jurídicos relacionados con el servicio o con la adjudicataria, UTE Albada, hasta el momento, no podrán afectar a la otra parte en el futuro.

El texto aprobado ayer por el ente comarcal ayer detalla: "La firma del presente convenio no implica para ninguna de las partes la asunción de responsabilidades jurídicas y o económicas derivadas de los conflictos jurisdiccionales existentes entre las partes y la actual concesionaria, la UTE Albada, ni de los que se puedan derivar hasta el momento de finalizar la concesión. Esto implica que este convenio es independiente de las relaciones jurídicas anteriores a la firma, que se sustanciarán de acuerdo a la norma de aplicación en cada caso". Añade el documento que "la realización de actuaciones que afecten al contenido del contrato o que lleven implícitas consecuencias económicas para las dos partes, sin el consentimiento de una de ellas, no tendrá efectos para esta última y podrá suponer una eventual compensación de daños o pérdidas".

Otro de los puntos del texto que el Consorcio considera clave es la posibilidad de rescindir el convenio en el caso de que las partes no lograsen llegar a un acuerdo para elaborar los pliegos de condiciones técnicas y administrativas que deberán presentar las empresas que opten al concurso. Para que el convenio quede sin efecto, se requerirá "la declaración expresa de una de las partes a través del órgano competente en cada caso".

El Ayuntamiento de A Coruña se encargará de elaborar los pliegos técnicos y de cláusulas administrativas, además de tramitar el proceso. El Consorcio deberá dar su visto y place a los textos definitivos, aclara el convenio.

El mecanismo propuesto para el seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y de los compromisos adquiridos por las partes es una comisión de seguimiento. Estará presidida por el alcalde de A Coruña y tendrá como vicepresidente al presidente del Consorcio. Tendrá por objeto "velar por el cumplimiento de lo que establezcan los pliegos y el buen funcionamiento de la planta, así como la propuesta de mejoras que se puedan practicar en esta". "Cualquier cuestión litigiosa que se pueda derivar de la interpretación y modificación de los pliegos pasará por la comisión de seguimiento", recoge el convenio.

El convenio declara como finalidad de la colaboración entre Coruña y el Consorcio "conseguir objetivos comunes en la gestión, el tratamiento y la valorización de los residuos y, particularmente, incrementar la cantidad de envases recuperados y aumentar los porcentajes de recuperación y reciclado de residuos". En la sesión plenaria, el presidente comarcal, José Antonio Santiso, apuntó que "hace veinte años hubo un exceso de optimismo y se dijo que los rechazos estarían en el 15%, cuando ahora dicen que están en el 55%". Los regidores del área coincidieron en que licitar de nuevo el servicio permitirá conocer los resultados reales de aprovechamiento y rechazos. "Quizá son el 80%", apuntó un regidor.