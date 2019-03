La Justicia eleva el coste del suelo del centro de día y la guardería de Sada

La Justicia ha ratificado el dictamen del Xurado de Expropiación de Galicia que multiplica prácticamente por siete el coste de los terrenos que ocupan la escuela infantil y el centro de día de Mondego. La obra fue ejecutada por el Concello de Sada durante el gobierno bipartito con fondos del Plan E y el Ayuntamiento expropió los terrenos por 186.000 euros en virtud de la tasación efectuada por los técnicos.

El Xurado de Expropiación elevó la valoración de las dos parcelas ocupadas para construir los equipamientos. Una de ellas pasó de 116.00 a 843.000 euros (el propietario reclamaba 1,4 millones) y otra de 70.000 a 459.000 euros (el titular exigía 787.000). El Concello valoró las parcelas como suelo rural sin servicios urbanísticos mientras que el jurado les otorgó la consideración de urbanizadas.

El portavoz del PP, Ernesto Anido, desveló en el pleno ordinario del jueves que el Supremo acaba de inadmitir el recurso del Concello contra la tasación y criticó al Ejecutivo municipal por no dar cuenta de la resolución judicial al pleno. "Esta fiesta la va a pagar Juan pueblo", incidió Anido, que puso el acento en que a los 1,3 millones hay que sumar además los intereses.

El edil de Urbanismo, Francisco Montouto, confirmó que el Tribunal Supremo había inadmitido el recurso del Ayuntamiento, pero recalcó que la resolución no pone fin al proceso. "Los servicios técnicos y jurídicos están estudiando la estrategia municipal. No dimos cuenta al pleno porque entendemos que no está finalizado", replicó el edil y portavoz de Sadamaioría.

La portavoz del BNG, Isabel Reimúndez, tomó la palabra para defender la gestión del gobierno bipartito. Reimúndez recalcó que no fue el Ejecutivo de PSOE y BNG el que tasó los terrenos, sino los técnicos. "El Concello no es una feria, se pagó lo que determinaron los técnicos", recalcó la edil, que recalcó que si se expropió el suelo fue "porque el PP en veinte años no hizo esas dotaciones". "Los terrenos están ahí, si hay que pagar más, que se pague", terció.