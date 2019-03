O BNG enche de versos a rúa Rosalía de Castro

O BNG de Oleiros fixo onte unha "acción poética simbólica" para levar as rúas a obra de Rosalía de Castro. A formación escolleu a avenida que leva o nome da escritora galega para colocar ao longo dela unha serie de letreiros con poemas da autora de Cantares Galegos ou Follas Novas. Entre os poemas escollidos están algúns dos máis feministas da escritora, De aquelas que cantan as pombas e as frontes, Soia ou A xustiza pola man. O BNG explica que a acción pretende homenaxear a escritora e facer un chamado a mobilización o 8-M.