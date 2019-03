La convocatoria de doce plazas en Sada enfrenta al Gobierno local y los sindicatos

La oferta de empleo público de Sada para este año podría acabar en los juzgados. El Boletín Oficial de la Provincia publicó ayer la convocatoria de 12 puestos de personal funcionario y laboral que se encuentran vacantes o cubiertos por personal interino. Se trata de una de las convocatorias de mayor calado de los últimos años, llega a solo tres meses de las elecciones y han cogido al personal con el pie cambiado.

El CSI-F, sindicato más representativo del Concello, presentó ayer un recurso potestativo de reposición contra la aprobación de la oferta de empleo público por considerarla "contraria a derecho". Argumenta el sindicato, que cuenta con el apoyo de CC.OO y de UGT, que el Concello aprobó y publicó la convocatoria de plazas por decreto de Alcaldía y que esta "no fue negociada ni informada con las garantías mínimas que exige la ley". El CSI-F denuncia que la central sindical no fue citada a la mesa y que no se produjo negociación "pese a ser obligatoria". En un comunicado firmado por el presidente del sector de administración local del CSI-F, Alfonso Espiñeira, el sindicato expresa sus sospechas de que la convocatoria de estas doce plazas "se hace con la intención de beneficiar a algunas personas" y apelan a un posible caso de "prevaricación". Acusa también al alcalde, Benito Portela, y a su equipo de gobierno de mantener una actitud hostil con los representantes de los trabajadores, con "insultos, amenazas, coacciones y un ninguneo sistemático".

El presidente del comité de empresa y delegado de CC.OO, Víctor Manuel Pérez Patiño, afirmó ayer compartir las críticas del CSIF sobre el proceso. "El Gobierno local no tiene en cuenta nuestra opinión para nada, llevamos así toda la legislatura: desinformados", sostiene el representante de los trabajadores, que destaca que UGT también está en contra de la convocatoria (este diario intentó ayer contactar con algún representante sin éxito).

Consultado por las críticas que ha suscitado el proceso, el alcalde, Benito Portela, sostuvo que la oferta de empleo público recoge las vacantes del cuadro de personal, dotadas presupuestariamente. El regidor incide en que está "legalmente obligado a realizar esta convocatoria incluyendo las vacantes. "Cuestión que se le trasladó a la representación legal del personal y de los trabajadores en la reunión convocada y celebrada al efecto", recalca.

La oferta de empleo incluye una plaza de inspector de policía, cuatro de agentes, tres de auxiliar administrativo, una de psicólogo, una de operario de cultura y deportes, otra de sepulturero y un puesto de coordinador de actividades juveniles.

La convocatoria incluye la plaza de psicólogo como de personal laboral, por lo que es posible que el Ejecutivo deba aprobar su corrección. Benito Portela evitó ayer pronunciarse sobre parte de las críticas del CSI-F y recalcó que las bases se aprobarán "bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y publicidad".