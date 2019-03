Betanzos es la comarca de la provincia con más bienes en la lista roja del patrimonio

La reciente inclusión del parque enciclopédico O Pasatempo en la Lista Roja del Patrimonio que confecciona la Asociación Hispania Nostra eleva a cuatro los bienes catalogados en peligro en la comarca betanceira. El área brigantina alberga cuatro de los once tesoros patrimoniales

en riesgo de desaparición en la provincia que enumera el comité científico de esta asociación sin ánimo de lucro.

El listado incluye bienes que aguardan desde hace décadas por las obras de rehabilitación anunciadas por los distintos gobiernos. El antiguo sanatorio de Cesuras, diseñado por Rafael González Villar entre 1922 y 1924 languidece a la espera de fondos. Su recuperación fue prometida por la Xunta como "premio" a la fusión de Oza y Cesuras. En el año 2013, el Gobierno gallego anunció que disponía de un anteproyecto para reconvertir el antiguo sanatorio en una residencia de la tercera edad con centro de día. Prometió una inversión de más de dos millones. Más

de un lustro después, el edificio agoniza sin que ninguna administración prometa ya una segunda vida para uno de los "emblemas" del extinto municipio de Cesuras.

Otro edificio que aguarda desde hace años por un proyecto de rehabilitación es el antiguo convento de As Donas, en Betanzos. Considerado el edificio más antiguo de Betanzos, este antiguo monasterio en ruinas a pie de carretera ha sido objeto de más de una promesa que sigue sin plazos. En 2006, el Concello anunciaba que su rehabilitación sería "pronto una realidad". El Ayuntamiento de Betanzos ha anunciado ahora su recuperación con cargo a los fondos provinciales. Las obras todavía no han salido a contratación.

El parque de O Pasatempo, a la espera de su declaración de Bien de Interés Cultural desde 1981, ha sido el último bien en incorporarse a la Lista Roja. La asociación Hispania Nostra alerta del riesgo de "desaparición" de este recinto "único" que, pese a las promesas de todas las administraciones, sigue sin plazos de recuperación.

La Casa do Cortés, en Guísamo, lleva años en ruinas y sin un plan que garantice su futuro.