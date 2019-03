Chiruca, siempre al timón

Con catorce años Chiruca Álvarez rompía piedras para la construcción de la carretera al faro de Mera. Eran los años cincuenta y esta oleirense nacida al pie de la playa de Espiñeiro abría caminos hacia la igualdad sin imponerse, por la vía de su propio talento, su iniciativa y su capacidad de esfuerzo, cualidades que le granjearon el respeto de los demás hasta el punto de que asegura que nunca se sintió discriminada por ser mujer.

Chiruca fue peón de carretera, recolectora de algas, mejillonera, patrona de barco, empleada de una fábrica en Suiza y jefa con empleados en un taller de coches con tienda de recambios. O como dice ella, "fui recambista". Después de jubilarse se apuntó a los talleres de memoria del Concello y ahora forma parte de un grupo de mujeres que imparten clases de vida en los centros de Infantil y Primaria. "Los niños se quedan

con la boca abierta cuando les digo que yo pilotaba la lancha", señala esta residente en Mera.

"Mi padre nos dijo a mí y a mis hermanas que no quería que fuésemos a servir. En aquella época eso era ser esclava". Y todas le hicieron caso. Chiruca, tras hacer la carretera al faro y otra en Sigrás (Cambre), se dedicó "a la recogida del murmuxo", un alga que recolectaba para una empresa en As Xubias. "Íbamos a la playa de Canaval y al puerto de Dexo todo el día por las rocas. Andábamos mojadas mañana y tarde. Y pesaban aquellos sacos que llevábamos mojados hasta casa. Luego había que secarlo y después lo vendíamos. La empresa utilizaba aquellas

algas tanto para elaborar cosméticos como medicamentos".

"Después de un año ya fui a A Coruña para empezar en el mejillón. Allí había un empresario que tenía unas mejilloneras junto al castillo de San Antón. Aún estaban haciendo el dique. Allí estuve ocho o diez años", relata. Chiruca tenía que recoger cría de mejillón entre las rocas y luego colocarla en las cuerdas que después se colgaban en las mejilloneras hasta que el molusco se hacía adulto. De nuevo todo el día mojada, verano e invierno. "Tenías que hacer equilibrios entre los flotadores'. Había que ponerlo y luego sacarlo cuando ya estaba para vender. Sacábamos hasta cien sacos en Navidad que se mandaban para Cataluña".

Chiruca empezó poniendo y sacando mejillón pero también manejaba la lancha con la que iban desde tierra hasta las mejilloneras y luego al Muro. Tras el remo ya llegó la lancha con motor y ella de forma natural se hizo con el mando. "Nunca fui a aprender, aprendí mirando. Primero con la caña, luego ya con timón, con volante. Llevaba a tres o cuatro personas a bordo y también la carga, cincuenta o sesenta sacos de mejillón

que luego descargábamos en el puerto. Cuando llegábamos a la dársena todos se me quedaban mirando pasmados. Después ya se costumbraron pero al principio no había ninguna mujer que pilotara una motora, más que algo ocasional". Sin sacarse nunca el título de patrón de embarcación ("después me pesó"), Chiruca "emproaba hasta Os Castros, luego empopaba hacia el Castillo de San Antón", y después ya todo era mar tranquila.

Tras casarse, su marido la convenció de que era un trabajo muy esclavo y se marcharon a Ginebra(Suiza), "perdiendo dinero", porque ganaba más en la mejillonera."El trabajo de Suiza era más tranquilo, estaba en una fábrica de dulces, madrugabas mucho pero tenías muchos derechos. Allí nació un hijo". Unos cinco años después regresó a A Coruña y por su experiencia en el sector, compraron unas mejilloneras, con la familia,primero en San Antón y As Xubias y luego en las Rías Baixas.

Quedarse sin marido le supuso el mayor golpe de la vida, pero se repuso a base de trabajo. Cogió un taller mecánico con tienda de recambios en la Ronda de Outeiro, donde estuvo unos 18 años, junto a sus hijos. Lo sabía todo de recambios de coches alemanes,para asombro de los clientes masculinos."Me gustaron todos los trabajos que hice, tuve salud, nunca estuve por fuerza en ningún sitio y dícon buena gente. Nunca me hicieron comentarios machistas ni me sentí discriminada.Yo era dura de doblegar. Respetaba y me respetaban.Y aunque no voy a las manifestaciones feministas, me gusta que las haya y que la mujer proteste y reclame. Yo creo que tenemos más capacidad que los hombres.Yo dejaba medio preparada la comida antes de ir a la tienda de recambios, íbamos a comer con los hijos y a las tres y media volvíamo sal trabajo. Y llevar las cuentas, los pedidos ", apunta esta feminista nativa. "Ahora me gusta esta experiencia de enseñarles a los escolares cómo era la vida antes. Les llama muchísimo la atención a los niños cuando les cuento que era yo la que manejaba la lancha, se quedan con la boca abierta, escuchan