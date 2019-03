El Gobierno local aprueba el presupuesto de 2019 con el apoyo de Marea Veciñal

El Gobierno local de Culleredo logró ayer la aprobación de los presupuestos para 2019 gracias al apoyo de Marea Veciñal de Culleredo. Las cuentas salieron adelante con el voto en contra del PP, Alternativa dos Veciños, el BNG y la edil no adscrita y con la abstención de Ciudadanos. Los grupos criticaron la demora en presentar el proyecto y mostraron su "falta de confianza" en el Ejecutivo.

El portavoz del PP, Antonio Cañás, aseguró que su grupo no se cree los presupuestos. "Son mentirosos, fantasiosos, irreales. En los últimos años, se aprueban presupuestos pero no se ejecutan", defendió. Criticó la falta de concreción en algunas partidas y que no se defina una para un proyecto en A Garrocha. Denunció, además, los "precios excesivos" por servicios sin contratar.

La portavoz de Alternativa dos Veciños, Alicia Ferreiro, criticó que las cuentas repiten partidas idénticas a las de las cuentas de 2018 que no se ejecutaron y reprochó al alcalde, José Ramón Rioboo, "que no fuera capaz de dar una mínima explicación de los gastos ni de las inversiones ni de qué pasó el año pasado". El BNG aseguró que el Gobierno local no merece su "confianza para gestionar el dinero público". Criticó que el Ejecutivo no interviniese antes ante los incumplimientos en A Garrocha o que no actúe para mejorar el Centro Logístico de Transportes (CLT) de Ledoño. Defendió que el alcalde y la concejal de Hacienda deberían renunciar al cargo. Marea Veciñal celebró la inclusión de propuestas suyas. Ciudadanos criticó que las cuentas se presenten en periodo preelectoral pero las apoyó por las inversiones. La edil no adscrita, Verónica Ribadulla, criticó la "inoperancia" del Gobierno local y que no se ejecutasen partidas de 2018.

El alcalde defendió que los presupuestos son "responsables y sostenibles". Agradeció a Marea Veciñal y Ciudadanos sus aportaciones y criticó que lo demás no hicieron propuestas, lo que negaron varios ediles. Criticó la labor de oposición de varios grupos, en especial del concejal del BNG, Antón Chouciño, a quien calificó de "una persona gris, políticamente" y de quien dudó que tenga "amigos o compañeros, políticamente", críticas que le afeó el portavoz del PP: "Le aprecio porque le conozco de toda la vida. Pero no me gustó su intervención. No estuvo bien. Ese no es el camino".

La inversión en infraestructuras será la más cuantiosa, con 922.000 euros. Se destinará a potenciar el Camino de Santiago, cubrir la vía del tren en O Burgo o mejorar la trama urbano-fluvial. La inversión en adquirir terrenos, sin concretar, cuenta con 500.000 euros; la reposición de infraestructuras, con 620.000 euros; y las mejoras de centros sociales, con 611.000 euros.