Premios y reivindicaciones del 8-M

El Concello de Betanzos anunció ayer la creación de un nuevo premio para reconocer la labor de las mujeres emprendedoras de la ciudad que pusieron en marcha un negocio durante el pasado año. La entrega de los distintivos será el próximo 18 de marzo. Es una de las novedades que ondrá en marcha el Ayuntamiento brigantino con motivo del Día de la Mujer. El Consistorio festejará el 8-M con un ciclo temático de mujeres en el cine Alfonnsetti que comenzará hoy con la proyección de Sufragistas, de Sarah Gavron. La plaza de García Irnáns acogerá además una serie

de actividades promovidas por el alumnado de la escuela unitaria de Ombre y su pelota igualitaria. Al mediodía está convocada una concentración frente al Concello convocada por el Colectivo Feminista das Mariñas y la CIG.

Un día después, el 9 de marzo, se celebrará una nueva edición de la ruta guiada Betanzos en femenino. Se trata de un itinerario confeccionado por las trabajadoras del departamento de Turismo de Betanzos, que ha valido un reconocimiento de la Diputación al Concello por sus buenas prácticas en materia de igualdad. El paseo repasa la trayectoria de mujeres "adelantadas a su tiempo", personajes históricos relevantes y hechos protagonizados por mujeres.

Los actos conmemorativos por el 8-M que presentó ayer la alcaldesa, María Barral, incluyen también la inauguración de la exposición Creatividade pola Igualdade, que mostrará en el Liceo los trabajos del alumnado sobre igualdad y prevención de la violencia de género.

Techo de cristal

La Confederación Intersindical Galega anunció ayer que recurrirá los servicios mínimos en la escuela infantil que obligan a trabajar a 5 de las 7 trabajadoras. El sindicato denuncia que son "abusivos" y que "impide el derecho a la huelga". No es la única reivindicación de la CIG. Denuncia el sindicato que el 77% de los puestos de responsabilidad del Concello de Betanzos están ocupados por hombres y que a las mujeres no solo les cuesta ascender sino que la responsabilidad "no suele ser remunerada en igualdad de condiciones".

Afirman además la existencia de "graves discriminaciones salariales".