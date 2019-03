Culleredo reclamará a la Xunta que aclare la situación del Rego de Trabe

La falta de garantías de matrícula en el instituto Rego de Trabe para el alumnado de Educación Primaria que tiene asignado ese centro será el tema central del Consello Escolar Municipal que se celebra este martes. El Concello de Culleredo ha convocado el órgano a propuesta de las asociaciones de padres y madres de alumnos y atendiendo a la preocupación existente entre la comunidad educativa.

Son los estudiantes de los centros Sofía Casanova, Isaac Díaz Pardo y Vila de Rutis los que tienen asignado para Secundaria el Rego de Trabe, un instituto que no tiene capacidad para ese volumen de alumnos.

Al Consello acudirá el inspector de la Consellería de Educación por lo que el Gobierno local, según indica en un comunicado, espera explicaciones de la Administración autonómica ante la negativa de la Jefatura Territorial a mantener la reunión solicitada la semana pasada con objeto de buscar soluciones a esta situación.

El alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, considera "sorprendente" que la Xunta haya rechazado una petición oficial de entrevista para tratar una "inquietud manifiesta" de las familias de estos alumnos. "Se trata de un caso real que ya se dio el año pasado y no se puede repetir este año", señala.

Rioboo espera que Educación sea "sensible" ante la "intranquilidad" existente en Culleredo y ejecute soluciones. En el Rego de Trabe se ofertan 90 plazas, de las que diez se reservan para repetidores, por lo que quedan 80 para los 100 escolares que salen de 6º de Primaria de los colegios asignados. "Necesitamos medidas", afirma.

Cuando esta situación se dio el año pasado, doce alumnos tuvieron que matricularse en el instituto Blanco Amor, que no les correspondía. El Concello de Culleredo critica que la Xunta sigue "estirando" el Blanco Amor en lugar de tomar medidas que "eviten estas molestias". Este instituto tiene seis clases en Primero de ESO para acoger a las 3 clases de sexto de Primaria del colegio Tarrío, dos Ría do Burgo y una del colegio Ponte Pasaxe. Además, "hace hueco", apuntan fuentes municipales, a aquellos que no pueden ir al Rego de Trabe.

El Concello de Culleredo alerta también de que la situación "se puede agravar en el futuro" porque la actual generación de quinto de primaria "es más numerosa". Además, el colegio Vila de Rutis irá aumentando en cifras.

La Comisión de Escolarización, compuesta por representantes de ANPA, directores de centros, la inspección de educación y el Concello, defendió el año pasado la importancia de la elaboración de "un mapa planificado de escolarización en Culleredo".