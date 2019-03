La comunidad educativa se movilizará si la Xunta no aumenta plazas en el Rego de Trabe

La comunidad escolar de Culleredo se movilizará si la Xunta no resuelve este mes la insuficiencia de plazas en el instituto nuevo de Culleredo, el Rego de Trabe. El Consello Escolar aprobó este martes con acuerdo de todos sus miembros, salvo el inspector de la Consellería de Educación, rechazar que se derive al instituto Blanco Amor a los alumnos de colegios adscritos al Rego de Trabe que no quepan en el centro y realizar movilizaciones si no se atiende su queja.

El acuerdo reclama a la Xunta crear los espacios suficientes para albergar a todos los alumnos de los centros adscritos al Rego de Trabe, en este curso y los sucesivos. Esta demanda ya se registró el año pasado entre la comunidad escolar. La Xunta defendió que se derivase alumnos al Blanco Amor.