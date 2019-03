Rechazado el recurso del PSOE de Miño contra el fichaje de un asesor

El Juzgado Contencioso Administrativo número 3 de A Coruña ha desestimado el recurso interpuesto por el PSOE de Miño contra la contratación de un asesor por parte del Gobierno local. Los socialistas se opusieron desde el principio a la creación de esta plaza con un sueldo de 21.000 euros al año y, tras alegar sin éxito, recurrieron vía judicial aduciendo que el Ejecutivo incumplía las normas que regulan la figura del personal eventual al no informar del perfil, funciones, categoría y preparación técnica del contratado.

El juez ha rechazado el recurso del PSOE al entender que el Ejecutivo municipal no tenía la obligación de detallar las funciones del asesor. "El pleno aprobó la propuesta del alcalde, que razonó que era necesaria esta plaza para asesorar al órgano de gobierno; es verdad que no realizó mayores descripciones, pero considera este juzgador que no era necesario precisarlas si las normas referidas ya recogen de forma expresa el alcance y ámbito de sus funciones asesoras", concluye el magistrado.

"Hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos para evitar este gasto innecesario al pueblo", destacó ayer la formación socialista, que tendrá que pagar un máximo de 400 euros de costas.