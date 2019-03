"La calle Pombal de Perillo, en las horas punta, es la nueva Nacional-VI"

Los vecinos de Perillo llamaban "camino" a la rúa Pombal por su estrechez en los tramos en los que los cierres de viviendas invaden las alineaciones y porque carece de acera en su mayor parte. Sin embargo, desde hace casi año y medio, desde que en noviembre de 2017 se colocaron las vallas en el cruce de Sol y Mar y se eliminó el semáforo y por tanto los cruces a la izquierda, los conductores han tomado esta calle al asalto y los residentes ahora aseguran que es la "nueva Nacional-VI" debido a que "a las horas punta y sobre todo al mediodía, hasta las tres", el paso de vehículos es continuo y algunos a velocidades elevadas.

A una hora normal, pasan una media de diez vehículos por minuto, lo que implica 600 a la hora. Sobre las dos y media, cuando regresan del trabajo en A Coruña muchos vecinos, el número de turismos casi se dobla, entre 18 y 22 por minuto. "Es tremendo. Si sales con un niño y se te despista, lo que puede pasar, porque ahí arriba no hay acera y es muy estrecho, tienes que pegarte a los cierres, ponerte de canto", afirmó una vecina.

El Concello anunció a mediados del año pasado que, ante la alarma vecinal por el uso de esta vía como "atajo", se iba a cambiar el sentido de la rúa Fuxeira, desde la que se sube a Pombal, para que fuese de bajada, pero aún no se ha efectuado la modificación.

"No solo son los coches que no quieren dar marcha atrás en Sol y Mar y vienen por aquí para saltarse el cruce, es que ahora también pasan camiones y hormigoneras de las obras de construcción de edificios que están haciendo en As Viñas, y que salen por aquí", subrayó otro residente en la rúa Pombal, en un edificio donde se ha instalado un espejo en la esquina para tener mayor seguridad. "Esta calle es la nueva NacionalVI", añadió. "Los que suben por la rúa Fuxeira cogen Pombal cuesta arriba y van acelerando, salen de la curva a toda velocidad, ya ha estado a punto de haber choques", señaló otro residente. En el cruce de Pombal con la nueva calle Orquestra Os Satélites ayer en dos ocasiones a media mañana casi se golpean dos turismos, al no tener claro quién tiene preferencia.

Los vecinos señalan además que el asfalto de la calzada se ha deteriorado mucho, con grietas y baches, por el desgaste de tanto tráfico. "A mí no me importa que me quiten un poco de frente, ya viene en el plan general, para ampliar la calle y hacer acera", apuntó un residente.