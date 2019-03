Cambre exige a la Xunta que avance qué precio negocia para el peaje de la ártabra

La continuación de la vía ártabra tensa relaciones entre administraciones. El Concello de Cambre exige a la Xunta que haga público el precio que maneja para el peaje en el acceso previsto para la infraestructura en A Gándara. El Gobierno gallego, por su parte, urge al Ministerio de Fomento a autorizar la conexión de la vía con la autopista AP-9 para poder avanzar en los trámites de su licitación, cuando ya ha sacado a concurso el primer tramo de enlace hacia la infraestructura de alta capacidad pese a no tener garantías de que pueda continuar y llevarlo hasta la autopista, premura que Cambre rechaza, por lo que ha solicitado la suspensión cautelar en el juzgado.

El Ayuntamiento cambrés asegura tener conocimiento de que la Xunta y la empresa concesionaria de la autopista, Audasa, negocian ya cifras concretas para el coste del peaje en A Gándara. "Mi pregunta es clara: ¿A qué precio nos va a salir el peaje de la vía ártabra a todos los ciudadanos?", inquiere el alcalde de Cambre, Óscar García Patiño. El regidor, que siempre ha defendido la gratuidad del enlace, sostiene que "un vial que debería rodear la ciudad y conectar los municipios del área metropolitana se convertirá, si la Xunta lleva a cabo estas obras, en un vial de pago que no dará servicio a los vecinos de Cambre y que, por su coste, muy poca gente utilizará". García Patiño incide en que "en 2015 se dijo que no habría peaje y en 2016 ya no se concretó si lo habría" mientras que ahora, asegura, ya se negocia un precio.

El regidor recuerda que todos los concellos del área firmaron una declaración para exigir que el entronque se ubicase en Cuatro Caminos y fuera libre de peaje. El Concello, que ha presentado un recurso contra el proyecto de enlace de la Xunta de Galicia y una solicitud de paralización cautelar, afirma que presentará esta semana una nueva medida cautelar para evitar el proyecto de construcción, "que una vez comenzado supondrá un daño irreversible".

El PSOE exige garantizar la continuidad hacia la autovía y critica que la Xunta borrase del Plan Move el trecho a la A-6. Criticó, en una pregunta en el Parlamento gallego, que el Gobierno "solo se preocupe por destinar 40 millones de fondos propios a la conexión de peaje con la AP-9". La Xunta asegura ahora que "a continuación" del enlace a la AP-9 se ejecutará la conexión con la A-6, trecho que en los últimos meses eludió garantizar. Culpa al Gobierno estatal de la "paralización" del proyecto y de priorizar "los intereses de Audasa" sobre los de los vecinos. El Ejecutivo autonómico muestra su "inquietud" ante los trámites en la conexión de la ártabra con la autopista. Recuerda que la Xunta activó "el sitema más ágil" y prevé iniciar el primer tramo del enlace este verano, a falta de conocer la decisión de Fomento y la resolución juidicial sobra las medidas cautelares y el recurso de Cambre.