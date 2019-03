Davila censura al PP de Sada por usar sus viñetas para propaganda

El PP de Sada se disculpó ayer a la tarde con el ilustrador Luis Davila por utilizar sin permiso varios de sus dibujos para hacer propaganda política. Lo hizo horas después de que el dibujante instase en su cuenta de Twitter a los populares a rectificar y retirar las imágenes manipuladas.

"¡Alucino con la caradura de algunos! Si se aprovechan de este modo de un dibujante, que harán a la hora de gestionar fondos públicos", denunció el dibujante, que en un mensaje posterior adjuntó el corta y pega, con sus personajes utilizados por el PP de Sada para cargar contra sus rivales políticos.

Su denuncia suscitó innumerables muestras de apoyo y fueron muchas las personas que animaron al ilustrador a denunciar la utilización no autorizada de sus diseños. Davila avanzó que no se plantea interponer una denuncia y expresó su confianza en que la manipulación se hiciese desde desconocimiento de cómo funcionan las cuestiones relacionadas con los derechos de autor. "Ya no es la primera ni la segunda vez que me pasa", sostuvo.

Horas después de que estallase la polémica, el PP de Sada retiró de su Facebook los diseños de Davila y sustituyó sus dibujos por las siglas del partido. La formación mantenía aún así a última hora de la tarde las viñetas en Twitter con los diseños del dibujante y sin emitir ninguna disculpa en la red social. A consulta de este diario, el portavoz y candidato del PP, Ernesto Anido, relató que se había puesto ya en contacto con Luis Davila para trasmitirle personalmente sus disculpas. El concejal avanzó que ya había dado orden de retirar todas las viñetas de las redes sociales y atribuyó a un problema técnico el hecho de que todavía no hubiesen sido eliminadas de Twitter.

"Mañana (por hoy) emitiré un comunicado de disculpas", avanzó Anido, que dijo lamentar mucho lo ocurrido. "Reconozco mi error, ya me he disculpado personalmente", destacó el edil, que se declaró admirador de este ilustrador y le agradeció el talante con el que aceptó sus disculpas.