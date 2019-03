Un total de 16 axentes da Policía Local, 15 da Garda Civil e 9 de Servizos Sociais de Oleiros, xunto coa traballadora social do centro de saúde de Santa Cruz e tres do servizo de axuda no fogar, cursaron esta semana tres xornadas de formación sobre a atención a vítimas de violencia de xénero. Estas xornadas queren afondar na loita contra a violencia de xénero.