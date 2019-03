"Hay que institucionalizar la ética"

"Poder participar en una iniciativa tan audaz, una vía para expandir la cultura ética en las instituciones, y junto a personas tan implicadas que creen que las instituciones están para mejorar la sociedad, es una recompensa", así definió ayer el decano de la Facultad de Derecho de A Coruña, José Antonio Seoane, el hito histórico del nacimiento oficial del primer comité de ética de los servicios sociales de Galicia, integrado por 23 mujeres trabajadoras sociales de los concellos de la comarca (incluida A Coruña), del Consorcio As Mariñas y del Sergas.

Todas ellas se reunieron ayer en Oleiros para elegir a sus responsables: Virginia Alonso, profesora en el centro Ánxel Casal de A Coruña y experta en ética en atención sociosanitaria, fue elegida presidenta del comité por unanimidad, al igual que la secretaria, Teresa Guerra, de la Concejalía de Servizos Sociais de Oleiros.

"Es un hecho histórico que nos emociona porque nos preocupa el bienestar de los usuarios. Los técnicos del Concello a veces no pueden ir más allá y esto permite tener un órgano colegiado donde se puede analizar el problema y además de forma transversal", destacó Virginia Alonso, quien subrayó que este comité es pionero en España en cuanto a agrupación de concellos. Los conflictos que lleguen a los concellos o al Consorcio As Mariñas, que ha promovido la iniciativa, que sean más complicados de resolver, son los que se derivarán a este comité. "Por ejemplo a veces un recurso no es adecuado para una persona por sus valores o su cultura y surge un conflicto, tienes que respetar su autonomía pero también ayudarla", indicó Alonso. El 9 de mayo tendrán su próxima reunión para acordar su regulación interna.

José Antonio Seoane, que a lo largo de estos dos años de trabajo hasta la creación del comité asesoró en su formación, subrayó que esta iniciativa ayudará a "institucionalizar la ética" como paso previo a introducirla en la sociedad, mejorar el bienestar de los usuarios y lograr "sociedades más justas". La alcaldesa de Bergondo, Alejandra Pérez, en representación del Consorcio, pidió que este comité funcione independientemente del resultado electoral. Todas las integrantes felicitaron y agradecieron el trabajo de Nacho Crespo, concejal de Oleiros y director del plan coordinador de Servizos Sociais del Consorcio, ya que no repetirá como edil (aunque seguirá como trabajador social).