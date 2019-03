El nuevo colegio de Rutis funciona con luz de obra tras 7 meses abierto

El Concello de Culleredo reclama que se agilice la tramitación del suministro eléctrico del nuevo colegio de educación infantil y primaria, el CEIP Vila de Rutis. "Cuando se cumplen siete meses desde su apertura, el centro todavía sigue funcionando con luz de obra, según ha transmitido la Consellería de Educación", afirma el Ayuntamiento.

La demora reside, explica, en que la empresa suministradora aún no facilitado el correspondiente boletín eléctrico y por eso no se ha dado de alta y traspasado el contrato al Concello. Aunque el centro funciona con normalidad, el Gobierno local considera "conveniente" que se regularice el contrato para tener los servicios "en orden". "Es competencia de los ayuntamientos el mantenimiento de los colegios y en este caso del Vila de Rutis, el Concello de Culleredo ya ha asumido con normalidad el suministro de agua, el gas, los pellets, la limpieza o la conserjería. Queda pendiente la electricidad, que mientras no se traspase y se contrate a nombre del Concello, es imposible a nivel administrativo que su coste sea asumido por las arcas municipales", afirma el Ayuntamiento, e insta a la Xunta y la empresa suministradora a "agilizar" los trámites para entregar el contrato.