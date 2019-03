Lloréns se codea con Monet

La ruta por As Mariñas visitando los lugares que pintó el artista Francisco Lloréns ya tiene certificado oficial de la Unión Europea. En una ceremonia celebrada ayer en París se le entregó esta certificación al presidente de la Reserva de Biosfera As Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, José Antonio Santiso.

Fue el Consorcio As Mariñas en diciembre de 2016, con un convenio de colaboración con la Agencia de Turismo de Galicia, quien puso en marcha cuatro itinerarios turístico-culturales guiados alrededor del pintor gallego. La Reserva de Biosfera asumió la gestión de estas rutas.

Este reconocimiento implica que el itinerario por As Mariñas relacionado con Lloréns es Ruta Cultural Europea del Impresionismo. En esta red de rutas de la Unión Europea están regiones de Francia, Alemania, Italia, Holanda, Eslovenia y España, que homenajean a pintores impresionistas como Renoir, Monet, Sisley, Caillebotte, Signac o Morisot. Una entidad sin ánimo de lucro, Eau&Lumière, es la que entrega estos reconocimientos.

El inicio de la iniciativa mariñana consistió en la organización de una exposición itinerante al aire libre para divulgar la obra de Lloréns que visitó distintas localidades de la comarca y ciudades gallegas. Luego se editaron folletos informativos y se organizaron rutas teatralizadas, como la celebrada hace unos meses por el casco urbano de Betanzos, donde con ayuda de un guía historiador se contaba la vida y obra de Lloréns y se mostraban algunos de los lugares de este municipio que pintó el autor, como la zona donde están los hórreos frente al puente.

El objetivo de esta ruta del impresionismo es potenciar el atractivo turístico de la comarca mariñana, recorriendo parte de su paisaje y elementos patrimoniales. También se han pintado murales en vivo para aumentar también el reconocimiento hacia este autor, y se elaboró una unidad didáctica para los centros de Primaria y Secundaria. Se puso en marcha además una página web propia: impresionismodasmarinas.com.

El presidente de la Reserva, José Antonio Santiso, anunció que se continuará con estas actividades y se organizarán otras nuevas tras recibir este reconocimiento oficial. Apuntó que se promoverá un programa de actividades para llevar la obra de Francisco Lloréns por el área para resaltar "el potencial del paisaje de la comarca como escenario de su obra".