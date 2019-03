Henrique del Río: "Presentamos o goberno que Betanzos precisa para saír da parálise"

O BNG presentou onte a candidatura coa que concurrirá as eleccións municipais do vindeiro maio. Henrique del Río encabezará a candidatura acompañado en postos de saída por Amelia Sánchez, profesora de lingua de Xanrozo e Vanessa Rey, delegada sindical da CIG do barrio da Ribeira. Salvador González, escultor da Cerámica do Castro, ocupa a cuarta plaza, a quinta é para María Bonome, nada no Mandeo. Carlos Maceiras, Xabier Dopico, Encarna Vidal e Xesús Paz ocupan os seguintes postos. Del Río afirma que é un equipo coas "ideas claras" e "cohesionado" e cun "proxecto de cidade claro": "Presentamos o goberno que Betanzos precisa para saír da parálise actual".