El historiador Carlos Babío rechaza acudir el lunes a la conciliación con los Franco, que lo denunciaron por "calumnias"

El historiador Carlos Babío, autor del libro Meirás, un pazo, un caudillo, un espolio, no acudirá el lunes 25 al acto de conciliación fijado por el juzgado tras la denuncia de los descendientes de Franco presentada contra él por supuestas calumnias.

Carlos Babío, exconcejal del BNG en Sada, ha ratificado a Europa Press que no acudirá a la cita judicial, fijada para las 10.00 horas en el Juzgado de 1ª instancia número 44 de Madrid, por lo que solo se verá las caras con los descendientes del dictador si lo llevan a juicio.

La demanda fue presentada a raíz de su participación en un reportaje de un programa de televisión de Mediaset España SA, que los denunciantes consideran que mantuvo un contenido "calumnioso". Carlos Babío aparece en el programa como nieto de "afectada por expropiación" por el Pazo de Meirás.

En el texto de la demanda, los Franco censura que se intentase trasladar a la opinión pública la "idea falsa" de que se tratara de ampliar la finca de Meirás respecto a los lindes originales "desahuciando a los colindantes".

"Lejos de ese afán atribuido, los colindantes no solo no fueron forzados o impelidos a las ventas de sus predios, en condiciones muy ventajosa sobre su valor real, en las que libremente y voluntariamente aceptaron dicha transacción, sino que incluso parte de dichas fincas colindantes, cuyos propietarios no estuvieron interesados en la venta, permanecieran sin incorporar en la titulación", aseguran los Franco.

Los denunciantes --José Cristóbal Martínez-Bordiú Franco, Franciso Franco Martínez-Bordiú, María de la O Martínez-Bordiú Franco, María del Mar Martínez-Bordiú Franco, María Aránzazu Martínez-Bordiú Franco y Jaime Felipe Martínez-Bordiú Franco-- aseguran que el contenido del reportaje fue "difamatorio" y acusan de una voluntad "injuriosa" y piden reparar los daños y el "desmentido" de afirmaciones.



"Perfectamente documentadas"

En declaraciones a Europa Press, Carlos Babío ha asegurado que cada una de las afirmaciones que él ha hecho en el programa están recogidas en el libro del que es coautor y que están "perfectamente documentadas", por lo que se ha mostrado absolutamente tranquilo al respecto de su participación en el programa.

Tras conocerse la citación, diversos cargos del BNG salieron en apoyo de Carlos Babío, como la portavoz nacional, Ana Pontón, y la vicepresidenta de la Diputación de A Coruña, Goretti Sanmartín, que desde la institución también ha tenido un papel muy activo en la última legislatura para impulsar actuaciones que permitan "devolver" el Pazo de Meirás a Sada.