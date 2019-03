Sada acepta el recurso del CSI-F y anula la convocatoria de doce plazas

El Concello de Sada ha aceptado el recurso potestativo de reposición del sindicato CSI-F contra la aprobación de la oferta pública de empleo para el 2019. El Ayuntamiento admite la existencia de "defectos formales" en la convocatoria de las organizaciones sindicales y avanza que procederá "de inmediato" a convocar la mesa de negociación y, una vez aprobada la oferta de empleo, aprobará las bases selectivas y realizará otra vez la convocatoria.

El Concello ha tomado la decisión 17 días después de que el Boletín Oficial de la Provincia publicase la convocatoria de 12 puestos de personal funcionario y laboral que se encuentran vacantes o cubiertos por personal interino.

El CSI-F, sindicato más representativo del Concello, anunció ese mismo día que había presentado un recurso potestativo de reposición contra la aprobación de la oferta de empleo público por considerarla "contraria a derecho". El sindicato denunció que el Concello había publicada la convocatoria de plazas por decreto de Alcaldía y que esta no había sido "negociada ni informada con las garantías mínimas que exige la ley". El CSI-F denuncia que la central sindical no fue citada a la mesa y que no se produjo negociación "pese a ser obligatoria".

Consultado por las críticas, el alcalde, Benito Portela, sostuvo que la oferta de empleo público recoge las vacantes del cuadro de personal, dotadas presupuestariamente y que estaba "legalmente obligado a realizar esta convocatoria incluyendo las vacantes.

La oferta de empleo incluye una plaza de inspector de policía, cuatro de agentes, tres de auxiliar administrativo, una de psicólogo, una de operario de cultura y deportes, otra de sepulturero y un puesto de coordinador de actividades juveniles.