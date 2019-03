Culleredo rechaza investigar A Garrocha por estar judicializada

La depuración de responsabilidades sobre A Garrocha se dejará a la justicia. La moción presentada ayer en pleno por el BNG no salió adelante por considerar la mayoría de los grupos que debe esperarse a la resolución judicial, después de que Fiscalía haya apreciado indicios de prevaricación y haya decidido llevar el caso al juzgado. El edil nacionalista, Tono Chouciño, sostuvo que no resulta incompatible el proceso judicial con un procedimiento interno en la Administración municipal, pero la iniciativa no prosperó, al contar solo con los votos a favor del BNG, Alternativa dos Veciños y la concejal no adscrita; la abstención del PP, Marea Veciñal de Culleredo y Ciudadanos y el voto en contra del grupo de Gobierno, el PSOE.

El voto en contra del Gobierno local tumbó ayer la moción del BNG para exigir que el Gobierno local conteste a las alegaciones al Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) ya rechazadas. El Ejecutivo insistió en que "no tiene sentido" contestar cuando el documento todavía está por concluir. El BNG recordó que el exalcalde, Julio Sacristán, preveía que el documento estuviera terminado en 2018 y sostuvo que "hay un problema" con el proyecto urbanístico, paralizado a expensas de que los técnicos resuelvan sus diferencias al respecto. El PP le dio la razón y recordó que, en efecto, se había prometido responder a las alegaciones. La iniciativa contó con los 9 votos del PSOE en contra, 9 a favor de BNG, PP, Alternativa dos Veciños y la concejal no adscrita, y la abstención de Marea Veciñal de Culleredo y Ciudadanos.

La moción de la concejal no adscrita, Verónica Ribadulla, para exigir una auditoría pública de los servicios externos del Concello salió adelante con la abstención del grupo de Gobierno (PSOE) y Marea Veciñal de Culleredo y con el voto favorable del resto. El BNG apostó por que el Gobierno local atienda a la petición de la interventora, que solicitó el pasado julio contratar una auditoría externa para analizar la concesión de ayudas y los servicios externos debido a la falta de personal para auditar con medios propios todos os ámbitos que ahora exige la ley. Marea Veciñal cuestionó que una empresa privada se encargue de un control interno. El portavoz del Gobierno local, Diego Taibo, apuntó que realizar estas auditorías es una función prevista en la ley y abogó por que Intervención establezca los criterios y bases del servicio y, de acuerdo a su criterio, se contrate.

La Corporación aprobó por unanimidad la modificación del convenio para llevar el bus 24 de A Coruña hasta A Zapateira.