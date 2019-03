El alcalde pide ESO y Bachiller en el IES Sabón

El alcalde, Carlos Calvelo, aclaró ayer tras hacer pública su propuesta para la reordenación de la oferta de los centros educativos de Arteixo que pretende que las especialidades que se imparten en el IES de Sabón en la actualidad se trasladen al nuevo instituto que está previsto en Ponte do Va. Calvelo señala que ha propuesto a la Xunta que este edificio sea un Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) "al estilo Someso". También ha pedido que haya Bachillerato en Pastoriza. El regidor asegura que de esta forma no sería necesario un nuevo instituto y que la ejecución del nuevo centro de Formación Profesional "es la clave del futuro educativo de Arteixo", ya que permitiría a jóvenes y adultos formarse sin tener que ir a A Coruña. "No se necesita otro IES, se necesita ampliar la rama de Formación Profesional", señala el regidor. El municipio actualmente cuenta con dos institutos en Arteixo y otro también en Pastoriza.