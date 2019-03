El PP descarta estudiar alternativas para el enlace de la tercera ronda y la autopista

El PP tumbó ayer en el Parlammento autonómico una iniciativa del BNG para reclamar un estudio de alternativas para la conexión de la tercera ronda (AC-14) y la autopista AP-8. Los nacionalistas incidieron en el "impacto negativo importante" y el "elevado coste" que tendrá la conexión proyectada, el vial 18, y abogaron por buscar "otras soluciones". El PSOE, que presentó una enmienda que fue aceptada por el BNG; dio su apoyo a la iniciativa junto a En Marea. La mayoría absoluta del PP frustró la propuesta.

El portavoz del BNG en la comisión segunda de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos, Luis Bará, sostuvo que el vial 18 tendrá un impacto "muy grave" en la zona de Culleredo, incrementado por la previsión, dentro del proyecto del vial 18, de una ampliación de la autopista que en un tramo a su paso por Vilaboa supondría duplicar el número de carriles. "Ya va en una trinchera y ahora se prevé que en un trecho pase de cuatro a ocho carriles", avisó el nacionalista.

Bará recordó que "en julio de 2018 el pleno de Culleredo aprobó una moción del BNG para que al Xunta y Fomento hicieran "un estudio serio y rigurosos sobre las alternativas posibles para conectar el aeropuerto, la AP-9 y la tercera ronda". "No se hizo ninguna gestión y las únicas noticias que tuvimos fueron a través del Boletín Oficial del Estado (BOE)", en referencia a la publicación del anuncio de exposición pública del proyecto del vial 18. "Estamos en una batalla de David contra Goliat y el BNG va a dar batalla política, legal... contra el dispendio de fondos y el impacto brutal de esta obra", advirtió Bará. "Estamos del lado de los vecinos, del sentido común, del ahorro de recursos. Y preguntamos al Partido Popular de qué lado está", manifestó Bará.

El portavoz del PP, Martín Fernández Prado, creyó que la proposición del BNG intentaba "contraponer" el vial 18 con el vial 2, que enlaza con el aeropuerto por Almeiras. "No hay que contraponer estos dos viales porque tienen objetivos distintos", sostuvo el popular, quien abogó por lograr "el mayor consenso social" y "la menor afección posible" en el proyecto del vial 18. "Esta vía de carácter metropolitano es trascendente y no es lo que propone la otra. No se debe paralizar la tramitación del vial 18. No demos disculpas para paralizar el vial 18", defendió.

Bará aclaró que el BNG no proponía paralizar el proyecto del vial 18, sino buscar alternativas para minimizar la afección y el coste del trazado que propone Fomento en la actualidad.

El PSOE pidió en su enmienda retirar la referencia al plan Move por referirse a la conexión que pasaría por Almeiras, que "no conecta con la tercera ronda", por lo que no sería una alternativa viable para los socialistas. El BNG aceptó, por lo que el PSOE dio su apoyo. El portavoz del PSOE, Juan Díaz Villoslada, abogó por "buscar un equilibrio" y "no paralizar infraestructuras desde una perspectiva local sin tener en cuenta la global".