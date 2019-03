El primer plan urbanístico de Galicia

"Lo recuerdo como uno de los momentos más importantes de mi vida, es la mayor honra de una persona, ser alcalde del lugar donde vive. Más allá de las peleas, problemas y disensiones que pudo haber, lo que está claro es que se pusieron las bases de lo que es hoy. En aquellos años se habían promovido muchas urbanizaciones y no había ningún planeamiento urbanístico, nada que ordenara, y a mí me pareció que era lo esencial. Todo era rústico y se hacían entre ochocientas y mil viviendas al año. También era el momento de la crisis del petróleo, las primeras corporaciones no tenían recursos. En aquellos primeros cuatro años se redactó el proyecto de delimitación de suelo urbano, y se posibilitó la aprobación del primer plan general de Galicia, el de Oleiros", en 1984, explica Xosé Lois Martínez.

"Ni A Coruña ni ningún concello tenían un instrumento de ordenación y los operadores urbanísticos vinieron a Oleiros por eso, querían desarrollar suelo para las clases medias urbanas del área coruñesa. El tener un planeamiento tuvo un coste político inmenso, había muchos intereses y se generaron situaciones kafkianas, problemas con promotores, con vecinos? Hubo mil alegaciones al plan, la mayoría de vecinos de A Coruña que pagaban la contribución rural, no querían urbano" añade Martínez, en referencia a unos años de salvaje oeste urbanístico.

Fue en ese tiempo cuando se levantaron mamotretos como la torre de quince plantas de Santa Cruz o la de ocho pisos en Mera. "La Comisión Provincial de Urbanismo tuvo mucho que ver porque tenía el deber de controlar", apunta el exalcalde, quien afirma que también se hizo el "primer precatálogo de edificaciones a proteger" de Galicia y los primeros convenios urbanísticos, "urbanismo concertado".

También abrió en Oleiros la primera radio municipal, que salió al aire el 25 de julio de 1980 con el escritor Manolo Rivas como primer locutor. Duró setenta minutos, hasta que la Guardia Civil ordenó el cierre por orden del Gobernador Civil. Quedó cinco años precintada pero después ha emitido hasta hoy.

"La primera Corporación planteó un modelo que rompió con todo lo anterior y lo puso en las manos de las siguientes corporaciones", subraya Martínez, que señala que de lo que está más orgulloso de esa época es del documento de "directrices políticas del plan general" que redactó, que incluían la defensa del patrimonio arquitectónico, la reserva de áreas de equipamiento en todos los núcleos, preservar el paisaje, delimitar suelo urbanizable, un plan de carreteras, instalar un polígono industrial, concentrar en Oleiros todas los servicios deportivos y educativos de la comarca y una alternativa al puente de A Pasaxe (hoy de plena vigencia).