"Queremos un compromiso firme de la creación de un nuevo instituto"

La Federación Anpas de Arteixo es una entidad que nació el pasado año. Su presidente, Camilo Rey, alerta del problema de la masificación en los centros educativos del municipio y reclama de las administraciones un compromiso de crear un instituto.

¿Por qué nace la Federación Anpas Arteixo?

La federación nace de la inquietud que tenemos un grupo de Anpas a raíz de las problemas de masificación del instituto y en los colegios. El ayuntamiento de Arteixo, demográficamente, es de los que más ha crecido de Galicia. A raíz de esa inquietud, los padres nos unimos y nos presentamos en el Ayuntamiento para saber qué medidas se van a tomar ante este problema. Vemos que esto da un buen resultado porque el Ayuntamiento reconoce que hay ese problema. Al hecho de que se reaccione al ir todos juntos vemos que hacer una federación podría ser positivo para las ANPA de Arteixo.

¿La masificación es tan grave en el Manuel Murguía?

Los niveles de masificación vienen desde Primaria. El colegio Ponte dos Brozos vuelve a estar en cifras de cuando se dividió en dos. En 1.200 niños. El colegio que se hizo ya está lleno. Esto va a acabar en Secundaria. Vemos que el Manuel Murguía ya está masificado, con aulas de hasta 30 niños. Este problema va a ir in crescendo.

¿Por eso inician la recogida de firmas?

Este compromiso de hacer un nuevo colegio de Primaria nos parece un buen paso desde las instituciones, pero no suficiente. Hacer Bachiller en Pastoriza y que los niños se distribuyan entre dos institutos no nos parece suficiente. Queremos un compromiso firme y urgente de la creación de un nuevo instituto en Arteixo.

Las ANPA del Manuel Murguía y Pastoriza pidieron un instituto que estuviese en funcionamiento en el curso 2020/2021. ¿Este objetivo es posible?

Consideramos que si hay intención política es posible. Si lo solicitamos para el 2025, ¿en qué año se va a hacer? Lo queremos ya. El problema lo tenemos ya. No podemos poner tiritas para el año 2020.

¿Hay intención política?

Ahora mismo no hay intención política. Las intenciones políticas se pueden modificar. Una de las labores de los políticos es escuchar y reaccionar. Ese reconocimiento del problema e intención de solucionarlo seguro que lo hay, pero no con las medidas que tenemos en mente. Ellos tienen intención de solucionar ese problema, pero no con las medidas que consideramos que hay que hacer.

¿Qué ubicación prefieren para del nuevo colegio y el instituto: la zona escolar u otro sitio?

En la calle donde está el Manuel Murguía ya hay 3.000 niños moviéndose todos los días. Hay un problema de circulación enorme en este calle. Meter un instituto ahí no sé si será lo más conveniente. En Arteixo hay que mirar para otras zonas.

¿Qué zonas?

El Ayuntamiento tiene que tener pensado hacia dónde quiere crecer el centro urbano. ¿Va a crecer hacia Ponte do Va, Loureda, Barrañán, A Coruña, Meicende? Eso es lo que tiene que potenciarse con el plan xeral.