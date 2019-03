La solidaridad desborda Betanzos

Nosotr@s contigo. Es el lema de la pancarta que los compañeros de Noel, un niño de once años portaron en la andaina convocada por el Concello de Betanzos en colaboración con la asociación As vellas non paramos y Cruz Roja para reunir fondos para un ensayo clínico que permita curar el meduloblastoma, un tumor cerebral contra el que este pequeño lucha desde hace tres años.

La participación desbordó las previsiones. La organización calcula que cerca de tres mil personas participaron en la caminata o se sumaron a la paella que se celebró posteriormente para recaudar fondos para la Fundación Cris contra el Cáncer. La plaza Irmáns García Naveira estaba ayer a las 11.00 horas abarrotada de betanceiros y vecinos de toda la comarca que quisieron dar un paso adelante para reclamar más fondos públicos para investigación. Colegios, clubes deportivos y colectivos sociales y culturales de Betanzos se sumaron a esta marcha que recorrió el centro de la ciudad con el nombre de Noel en el dorsal.

Al término de la caminata, de nuevo en la plaza, los organizadores entregaron al menor y a su familia un cheque con la recaudación, 24.864 euros que se entregarán íntegramente a la Fundación Cris, que se sumará a los más de 121.000 euros reunidos durante las últimas semanas. La alcaldesa, María Barral, aprovechó para expresar su "orgullo" por la respuesta de Betanzos.

La tía del menor aquejado por este tumor cerebral de alto que puso en marcha la iniciativa apela a la necesidad de dar más fondos públicos para avanzar en la cura de esta dura enfermedad. "La investigación es fundamental para poder avanzar y lograr una mejoría en la supervivencia y calidad de vida de estos niños que son unos grandes luchadores. Por este motivo pongo en marcha esta iniciativa, para que otros niños como mi sobrino puedan lograr una cura para su enfermedad", incidía en su petición.