Presentación do primeiro tramo da candidatura do BNG ás eleccións

Imaxe da presentación onte do primeiro tramo da lista do BNG. La Opinión

O voceiro do BNG Fran Rei presentou onte nun acto informal en Santa Cruz, a sua proposta de candidatura para as eleccións municipais do próximo mes de maio, que espera que sexa refrendada na asemblea aberta que se celebrará o día 11. Despois de Rei, a candidatura estará formada, neste primeiro tramo que se dou a coñecer, por Xurxo Martínez Caño de Lorbé, Natalia Martos López de Montrove; Susana Peña Liaño de Perillo; e Uxío Pedreira Dans de Santa Cruz. Son todos caras novas menos Fran Rei que xa foi candidato á Alcaldía de Oleiros nas pasadas eleccións.

A lista incorpora a persoas independentes, non militantes, ademais de históricos integrantes. Na asemblea do día 11 presentaráse a lista completa.